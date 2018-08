Home

Eventi

Appuntamenti

Mare in Libertà: uscite in barca accessibile ai disabili e altro ancora

Appuntamenti

4 agosto 2018

Mare in Libertà: uscite in barca accessibile ai disabili e altro ancora

Mare in Libertà – Estate in tavola!

Mare in Libertà – Estate in tavola, domenica 5 e domenica 12 agosto due uscite sulla barca accessibile “Primo pensiero” per i ragazzi della Toscana Disabili Sport Onlus

Progetto di Toscana Disabili Sport Onlus con la partnership operativa e organizzativa di Happy Wheels Asd e in collaborazione con Sport Insieme Livorno e Paraplegici Livorno

Nelle giornate di domenica 5 e domenica 12 agosto la Sport Insieme Livorno organizzerà con l’associazione Happy Wheels Asdun’uscita in barca con i ragazzi della Toscana Disabili Sport Onlus.

Queste tre associazioni, beneficiando del contributo del bando messo in essere dalla Fondazione Livorno per finanziare il progetto “Mare in Libertà – Estate in tavola!” hanno organizzato cinque appuntamenti sportivi che si svolgeranno nei mesi di agosto e settembre destinati alle persone con disabilità che potranno sperimentare sport acquatici, con particolare focus su Sup (Stand Up Paddle), Surf e nuoto.

I primi due appuntamenti in agenda per Mare in Libertà – Estate in tavola saranno domenica 5 e domenica 12 agosto e riguardano le uscite sulla barca accessibile “Primo Pensiero” della Sport Insieme Livorno, con partenza fissata alle ore 9 presso l’ormeggio della barca in Largo Tito Neri.

L’uscita prevederà un bagno presso le Secche della Meloria con l’assistenza di istruttori e accompagnatori qualificati.

Gli ospiti potranno scendere in mare usando la scaletta o il seggiolino oleopneumatico di discesa e risalita di cui la barca è dotata.

A bordo saranno inoltre presenti maschere e pinne che gli ospiti potranno usare liberamente in mare.

Nelle ultime due settimane di agosto poi sono in programma due giornate dedicate al Sup/Surf: la prima si svolgerà presso il Bagno degli Americani di Tirrenia e l’altra presso il Centro Surf Tre Ponti Livorno.

A settembre poi in occasione della riapertura dell’impianto della Bastia, a margine di una dimostrazione in acqua di ragazzi diversamente abili, verrà organizzato un rinfresco dove verrà tracciato un bilancio delle attività svolte.

Per l’escursione Happy Wheels metterà a disposizione l’attrezzatura sportiva grazie al contributo di Twinsup e dell’Ortopedia Michelotti.

Le speciali tavole adattate su cui verrà svolta l’attività acquatica sono dotate di un sitpad, un seggiolino appositamente progettato da Simone Mazzanti che permette una comoda seduta per le persone con una ridotta mobilità.

Nel progetto è coinvolta anche l’associazione Paraplegici Livorno che fornirà il furgone per il trasporto dei ragazzi iscritti alla TDS durante tutte le escursioni. L’associazione PL è da sempre punto di riferimento in città per il trasporto delle persone con ridotta mobilità e può contare su una vasta gamma di mezzi adatti a tutte le esigenze che rendono possibile spostarsi con facilità.

Durante tutte le uscite saranno presenti istruttori e accompagnatori qualificati, tra cui tutor specializzati per l’adaptive surf; obiettivo principale dell’iniziativa è quello dell’inclusione delle persone disabili tramite lo straordinario strumento dello sport con particolare riferimento allo sport acquatico, che comporta benefici immediati sia a livello fisico che mentale.

La pratica regolare del Sup e del Surf migliora in poco tempo la forma fisica, l’equilibrio, la resistenza e la forza.

Oltre agli evidenti effetti benefici a livello fisico, la pratica di questi sport è anche un’opportunità di passare del tempo divertendosi in compagnia costituendo un’occasione unica di socializzazione.