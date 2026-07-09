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Mare Negato, coppia di non vedenti con cane guida respinta da stabilimenti balneari. L’intervento di FdI

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9 Luglio 2026

Mare Negato, coppia di non vedenti con cane guida respinta da stabilimenti balneari. L’intervento di FdI

Rosignano Marittimo (Livorno) 10 luglio 2026 Mare Negato, coppia di non vedenti con cane guida respinta da stabilimenti balneari. L’intervento di FdI

«Una coppia di persone non vedenti sarebbe stata respinta da alcuni stabilimenti balneari perché accompagnata dai propri cani guida. Un fatto grave che, se confermato, rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto il nostro territorio abbia ancora molta strada da fare sul fronte dell’inclusione e del rispetto dei diritti delle persone con disabilità».

A denunciare l’accaduto è Enzo Calderone, Coordinatore e Capogruppo di Fratelli d’Italia Rosignano, che torna a puntare l’attenzione sulle criticità presenti nel Comune.

«Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere. Rosignano Marittimo continua a presentare numerose barriere, sia materiali che culturali, che rendono difficile la vita quotidiana delle persone con disabilità. È un problema che denuncio da tempo e sul quale, a mio avviso, l’amministrazione comunale continua a non intervenire con la necessaria determinazione».

Calderone ricorda che i protagonisti della vicenda sono marito e moglie, entrambi non vedenti, accompagnati dai rispettivi cani guida, animali specificamente addestrati per garantire autonomia, sicurezza e assistenza alle persone con disabilità visiva.

«Parliamo di cani altamente addestrati, educati e indispensabili per chi li utilizza ogni giorno. Non arrecano disturbo, non rappresentano alcun pericolo e svolgono un servizio essenziale. Negarne l’accesso significa impedire alle persone non vedenti di esercitare un diritto fondamentale, oltre a ignorare quanto previsto dalla normativa vigente».

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, alle difficoltà causate da episodi come questo si aggiungono le criticità del territorio.

«Molti attraversamenti pedonali presentano strisce ormai scolorite, che rendono più difficile il lavoro dei cani guida, mentre numerosi semafori e passaggi pedonali sono ancora privi di segnalazione acustica per le persone non vedenti. Si tratta di carenze che incidono concretamente sulla sicurezza e sull’autonomia di chi vive una disabilità visiva».

Infine, Calderone richiama l’attenzione sulla recente nomina del Garante delle persone con disabilità.

«Il sindaco ha recentemente nominato il Garante delle persone con disabilità, l’avvocata Claudia Verdiani. Mi auguro che voglia approfondire quanto accaduto e contribuire a fare chiarezza su un episodio che non può essere sottovalutato. Da parte nostra porteremo formalmente la vicenda all’attenzione del Garante e del sindaco, affinché vengano adottate tutte le iniziative necessarie per garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe».

Enzo Calderone

Capogruppo Fratelli d’Italia

Rosignano Marittimo