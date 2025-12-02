Home

2 Dicembre 2025

Livorno 2 dicembre 2025 MarediVino e DiGusto, l’edizione del rilancio chiude proiettando la manifestazione nel futuro dell’enoturismo regionale

Si è conclusa con un’intera giornata dedicata agli incontri B2B (Business-to-Business) con gli operatori HORECA del settore ospitalità, ristorazione e catering l’edizione 2025 di MareDiVino e DiGusto, la mostra-mercato enogastronomica che ha riportato l’eccellenza della Toscana al centro dell’attenzione al Modigliani Forum di Livorno.

L’evento, promosso da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con FISAR Delegazione di Livorno e Slow Food Toscana e con il supporto di Vetrina Toscana, ha registrato un’affluenza di alcune migliaia di visitatori nei due giorni di apertura al pubblico, in linea con le attese del “numero zero” del rilancio della manifestazione.

Il successo di questa “edizione extralarge” è confermato da numeri importanti: 146 espositori in totale, con 117 produttori vinicoli della costa e della regione e 29 aziende della rete Slow Food, segnando un incremento del 40% rispetto all’ultima edizione; la nuova scelta del Modigliani Forum ha garantito ampie dimensioni, accessibilità e una migliore gestione dei flussi, valorizzando al meglio l’offerta e l’esperienza del visitatore; la manifestazione ha ospitato la firma, sabato 29 novembre, dell’accordo strategico tra Toscana Promozione Turistica (TPT) e FISAR APS, finalizzato alla promozione congiunta del turismo del vino, della cultura enologica toscana e dell’educazione al bere responsabile. MareDiVino e DiGusto è stata inoltre scelta da TPT per presentare l’Atlante del vino e l’Atlante degli itinerari enogastronomici della Toscana, segno del valore attribuito alla manifestazione come palcoscenico per la valorizzazione dell’enogastronomia toscana.

La giornata di chiusura, lunedì 1° dicembre, è stata interamente riservata a operatori HORECA (Hotel, Ristoranti, Catering) accreditati, trasformando l’evento in una piattaforma professionale fondamentale per la filiera.

Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM, ha commentato il successo e la direzione futura della manifestazione:

“La risposta di pubblico ed espositori è stata estremamente positiva, confermando la solidità del nuovo impianto. Il lunedì Horeca è il momento in cui l’investimento fatto dai produttori si traduce in opportunità di business concrete. L’apertura dell’evento ai produttori di tutta la Toscana dimostra come Livorno possa diventare un punto di incontro privilegiato tra costa e aree interne, tra territori vinicoli e flussi turistici. MareDiVino e DiGusto è un tassello fondamentale: stiamo già lavorando su nuovi format, itinerari tematici e collaborazioni regionali per ampliare la stagione e attrarre segmenti turistici di qualità, rafforzando l’enoturismo come direttrice strategica per la città.”

Il coordinatore ha anche sottolineato come la collaborazione con FISAR e Slow Food sia stata eccellente, definendoli “due pilastri imprescindibili” per la riuscita e la qualità tecnica dell’evento.

L’edizione 2025 ha integrato la mostra-mercato con un ricco programma di attività formative e culturali, tra cui show-cooking tematici sulle ricette tipiche livornesi (Cacciucco Buono, Pulito e Giusto, Francesina, Baccalà alla livornese), con particolare attenzione alla sostenibilità, in collaborazione con il progetto Life European Sharks dell’Acquario di Livorno; collaborazione con l’Istituto Alberghiero Mattei di Rosignano, i cui studenti sono stati protagonisti negli show-cooking e nella gestione delle sale; presentazioni e degustazioni guidate in collaborazione con FISAR, Slow Food e Vetrina Toscana.

MareDiVino e DiGusto si chiude, dunque, proponendosi non solo come luogo deputato alla valorizzazione dell’eccellenza enogastronomica, ma anche come volano di sviluppo economico e turistico, con una strategia già proiettata verso l’edizione 2026.

