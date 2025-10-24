Mareggiata: presidio immediato di Aamps e pulizia immediata a cura degli operatori

Home

24 Ottobre 2025

AAMPS/Retiambiente informa che fin dalle prime ora di questa mattina è stata avviata la pulizia straordinaria dei viali a mare a seguito della forte mareggiata che sta interessando la costa livornese.

Con il coordinamento del settore Manutenzione e Cura della Città e il supporto della Protezione Civile del Comune di Livorno, particolare riguardo è stato riservato al Viale Italia nel tratto compreso tra la Terrazza Mascagni e Piazza San Jacopo in Acquaviva.

Sul posto 5 operatori e 2 spazzatrici che hanno permesso alla Polizia Municipale di favorire il flusso veicolare, necessariamente rallentato, rimuovendo rapidamente i detriti presenti sia sul marciapiede sia sulla carreggiata.

Rinvenuto nelle aiuole anche un grosso tubo in plastica rigida che gli agenti della PM hanno messo transitoriamente in sicurezza (nel frattempo il servizio SegnalaLI ha prontamente avviato l’iter per la rimozione).

Il presidio sarà garantito anche nelle prossime ore con la massima attenzione ai risvolti meteo.