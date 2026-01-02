Cronaca 2 Gennaio 2026

Mareggiate, prorogato il codice giallo

maltempo-onde-mareggiataLa Protezione Civile Regionale con il bollettino meteo odierno ha prorogato la validità del codice giallo, in corso, fino alle ore 12.00 di domani sabato 3 gennaio 2026.

Sono, infatti, previste per oggi raffiche di Libeccio fino a 80-100 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia. Domani, sabato, venti in attenuazione con raffiche fino a 60-80 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia e fino a 50-70 km/h sulla costa pisana e livornese. Fino alla mattina di sabato mari agitati sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord di Capraia.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;
• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;
• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;
• balneazione vietata;
• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

