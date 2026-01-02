Home

2 Gennaio 2026

Livorno, 2 gennaio 2026 Mareggiate, prorogato il codice giallo

La Protezione Civile Regionale con il bollettino meteo odierno ha prorogato la validità del codice giallo, in corso, fino alle ore 12.00 di domani sabato 3 gennaio 2026.

Sono, infatti, previste per oggi raffiche di Libeccio fino a 80-100 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia. Domani, sabato, venti in attenuazione con raffiche fino a 60-80 km/h sull’Arcipelago a nord di Capraia e fino a 50-70 km/h sulla costa pisana e livornese. Fino alla mattina di sabato mari agitati sulla costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord di Capraia.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.