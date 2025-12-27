Maria Sole Ferrieri Caputi è il miglior arbitro donna del mondo

Home

27 Dicembre 2025

Livorno sul tetto del mondo: Maria Sole Ferrieri Caputi miglior arbitro donna del 2025

Livorno conquista la scena internazionale del calcio grazie a Maria Sole Ferrieri Caputi, eletta miglior arbitro donna del mondo 2025 dalla International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). Un riconoscimento di assoluto prestigio che consacra la direttrice di gara livornese tra le eccellenze mondiali dell’arbitraggio femminile.

Classe 1990, Ferrieri Caputi si è imposta in una classifica di altissimo livello, precedendo colleghe di fama internazionale come la francese Stéphanie Frappart, la brasiliana Edina Alves, la statunitense Tori Penso e l’inglese Rebecca Welch. Un risultato che premia competenza, personalità e un percorso costruito con costanza e professionalità sui campi di calcio italiani e internazionali.

Per la città di Livorno si tratta di un motivo di grande orgoglio. La carriera di Maria Sole Ferrieri Caputi rappresenta un esempio concreto di come talento e determinazione possano abbattere barriere e aprire nuove strade, anche in un ambito storicamente maschile come quello dell’arbitraggio calcistico.

Negli anni, la sua crescita è stata accompagnata da riconoscimenti significativi: nel 2021 il Comune di Livorno l’ha premiata per i risultati sportivi raggiunti, mentre nel novembre 2022 la Regione Toscana le ha conferito il Pegaso speciale, sottolineandone il valore umano e professionale.

Il successo di Ferrieri Caputi si inserisce in un contesto cittadino che vanta una tradizione arbitrale di primo piano. Livorno, infatti, può contare su una presenza rilevante anche nel panorama maschile, con figure che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno nel calcio di vertice. Tra questi spicca Luca Banti, arbitro di lungo corso in Serie A e internazionale FIFA, affiancato dagli assistenti Edoardo Raspollini e Dario Garzelli, protagonisti di numerose gare nel massimo campionato italiano.

Il premio assegnato a Maria Sole Ferrieri Caputi non è soltanto un traguardo personale, ma un riconoscimento che riflette positivamente sull’intero movimento arbitrale livornese. Una conferma che dalla città labronica continuano a emergere professionalità capaci di distinguersi ai massimi livelli, portando il nome di Livorno sul tetto del mondo.

