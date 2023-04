Home

Provincia

Marina Cala de’ Medici capitale della vela a fine maggio: arrivano il Vela Festival e il Vela Cup

Provincia

5 Aprile 2023

Marina Cala de’ Medici capitale della vela a fine maggio: arrivano il Vela Festival e il Vela Cup

Rosignano (Livorno) 5 aprile 2023 – Marina Cala de’ Medici capitale della vela a fine maggio: arrivano il Vela Festival e il Vela Cup

Regata aperta a tutti e stand in banchina. Spazi gratuiti per gli espositori di eccellenze

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio il porto turistico Marina Cala de’ Medici ospita due importanti eventi della vela: in acqua la Vela Cup, il circuito di regate più affollato d’Italia, con centinaia di velisti e appassionati, mentre nel borgo e lungo le banchine saranno allestiti stand di operatori selezionati, sia tecnici del settore della nautica, che di eccellenze e prodotti tipici del territorio.

Per le aziende quindi la possibilità di partecipare a questa grande festa della vela italiana, organizzata dal Giornale della Vela, in modo totalmente gratuito. Sono aperte le candidature. Per partecipare come espositori contattare: Guido De Palma depalma@panamaeditore.it, 3472347433 – Piefrancesco Pugno pugno@panamaeditore.it, 3496621980

VELA CUP: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

La grande regata è aperta a tutti: è possibile partecipare con qualsiasi tipo di barca di ogni dimensione, senza limitazioni d’età. E da quest’anno alla Vela Cup c’è una nuova classe, la Classic Boat, per tutte quelle barche, anche di serie e in vetroresina, con più di 25 anni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin