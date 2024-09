Home

1 Settembre 2024

Castagneto Carducci (Livorno) 1 settembre 2024 – Marina di Castagneto, 14 bambini coinvolti nello scoppio di un impianto di un gonfiabile

Paura a Marina di Castagneto per 16 bambini. Il 118 comunica di essere intervenuto in residence a Marina di Castagneto a seguito di chiamata per probabile scoppio dell’impianto di sterilizzazione con cloro di gonfiabile all’interno della struttura.

Lo scoppio sempre secondo quanto dichiarato dal 118 avrebbe investito alcuni bambini sul gonfiabile.

Inviata sul posto ordinaria e India di Donoratico, medicalizzata della pubblica assistenza di Cecina, ed i vigili del fuoco.

Alla fine i bambini interessati dall’evento e valutati dai sanitari sul posto sono risultati 14:

5 hanno rifiutato l’ospedalizzazione;

4 sono stati trasportati al pronto soccorso di Livorno a mezzo ambulanza:

5 sono stati trasportati al pronto soccorso di Cecina a mezzo ambulanza

2 sono stati trasportati al pronto soccorso di Cecina con mezzi propri dai genitori.

Nessuno dei bambini ha presentato gravi sintomi dovuti all’esposizione: tutti codici verdi ed ospedalizzati per precauzione e valutazione specialistica.

Quello che doveva essere un momento di gioco, spensieratezza e divertimento si è trasformato in un pomeriggio di spavento per i bambini, fortunatamente nella disgrazia non ci sono stati gravi conseguenze