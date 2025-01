Home

22 Gennaio 2025

Livorno 22 gennaio 2025 Marittimi, sempre meno medici per la certificazione biennale e lavoratori costretti a rivolgersi a strutture private: “inaccettabile”

“I medici dell’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) che coprono l’area di competenza livornese sono sempre di meno e ciò sta creando sempre più problemi ai lavoratori marittimi che ogni due anni devono rinnovare la specifica certificazione per confermare l’idoneità al lavoro.

Lo scorso 7 gennaio avevamo inviato una richiesta di chiarimenti all’Usmaf territoriale ma non abbiamo mai avuto risposta. In questi ultimi giorni la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: abbiamo infatti appreso che dal prossimo 25 gennaio cesserà il servizio l’unico medico dell’Usmaf fino ad oggi presente all’Isola d’Elba (a quanto si capisce è stato costretto a dimettersi per difficoltà operative).

È una situazione inaccettabile, i marittimi si sentono abbandonati e in grossa difficoltà: per questi lavoratori il rinnovo della certificazione biennale è infatti fondamentale per poter continuare a lavorare. Per far fronte alla carenza di questo servizio molti marittimi sono costretti a rivolgersi presso strutture private, con tutto ciò che ne consegue in termini di aggravio di costi. Tutto ciò è ingiusto”.

Le tre sigle sindacali chiedono urgentemente ai responsabili territoriali dell’Usmaf di fare chiarezza e di incrementare il numero dei medici addetti a questo importante servizio.

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti continueranno costantemente a monitorare la situazione, in attesa di risposte concrete.

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil)

Paolo Taccini (Fit-Cisl)

Andrea Sirabella (Uiltrasporti)

