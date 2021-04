Home

Marittimo soccorso con l’elicottero della Guardia Costiera al largo di Gorgona

22 Aprile 2021

Livorno 23 aprile 2021

Soccorso dall’elicottero della Guardia Costiera, marittimo tratto in salvo al largo di Gorgona.

Un marittimo, imbarcato su una nave gasiera spagnola diretta al porto di Livorno è stato tratto in salvo da un elicottero della Guardia Costiera

L’elicottero è partito dalla base aerea di Sarzana, sotto il coordinamento dalla Direzione Marittima di Livorno.

L’uomo, un filippino di 28 anni, ha accusato un malore che gli ha compromesso l’uso degli arti inferiori

A quel punto la Guardia Costiera di Livorno, avvertita del fatto e d’intesa con il comando di bordo e con il personale sanitario del locale Ospedale, ha deciso per l’intervento di recupero immediato.

E’ stato cosi disposto l’invio di un elicottero alla base aerea della Guardia Costiera di Sarzana che si è levato in volo poco prima delle 10 per atterrare – pochi minuti dopo – presso l’elisuperficie dell’ospedale livornese per imbarcare un medico da condurre a bordo della nave spagnola.

Intorno alle ore 10:30, giunti sopra la nave, situata ad oltre 20 miglia dalla costa, nelle vicinanze dell’isola di Gorgona, dall’elicottero sono stati calati con il verricello il medico e il personale aerosoccorritore della Guardia costiera che hanno potuto prestare le prime cure al marittimo, che poco dopo a sua volta è stato “verricellato”, insieme al personale di soccorso, a bordo dell’elicottero che si è diretto verso l’ospedale di Livorno dove è giunto alle 11:30, affidando l’uomo alle cure dei sanitari.

