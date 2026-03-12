Home

Marmonti in azzurro nella coppa Europa di lanci a Cipro

12 Marzo 2026

Livorno 12 marzo 2026 Marmonti in azzurro nella coppa Europa di lanci a Cipro

Nuova soddisfazione per l’atletica livornese. Il giovane atleta amaranto Stefano Marmonti è stato convocato in nazionale per partecipare alla Coppa Europa di Lanci in programma il 14 e 15 marzo a Nicosia, a Cipro.

La convocazione è arrivata dal commissario tecnico della nazionale italiana Antonio La Torre dopo l’ottima prestazione dell’atleta nel lancio del disco, disciplina nella quale Marmonti ha conquistato il titolo italiano facendo segnare anche il nuovo record personale di 55,05 metri.

Per il giovane livornese si tratta della quinta convocazione in maglia azzurra, un traguardo importante che conferma il valore e la crescita dell’atleta, seguito dal tecnico Cosimo Scaglione.

La partecipazione alla Coppa Europa rappresenta dunque un nuovo passo nel percorso sportivo di Marmonti, chiamato a confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti del continente nella competizione internazionale che aprirà la stagione azzurra dei lanci.