Marocco in semifinale, festa in via Grande e in Piazza della Repubblica (Video)

10 Dicembre 2022

Livorno 10 dicembre 2022

Il Marocco è in semifinale ai mondiali di calcio, anche a Livorno esplode la festa

Il corteo in via Grande e la festa in piazza della Repubblica

