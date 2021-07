Home

29 Luglio 2021

Maroccone: traffico a senso alternato, svincolo Variante chiuso in una direzione

Livorno 29 luglio 2021

A causa della caduta di intonaco dal sottopasso allo svincolo del Maroccone la Polizia Municipale ferma in maniera alternata il traffico per consentire l’intervento dal parte dei Vigili del Fuoco, alla presenza della Protezione Civile Comunale. Si consiglia a chi va in direzione nor di fare la strada del Castellaccio anziché la vecchia Aurelia (Romito). lo svincolo che dall’aurelia immette in variante aurelia, direzione nord, e’ chiuso

