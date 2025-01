Home

Sport

Marta Giovannini torna nella sua Livorno, colpo grosso per l’Atletica Libertas

Sport

9 Gennaio 2025

Marta Giovannini torna nella sua Livorno, colpo grosso per l’Atletica Libertas

Livorno 9 gennaio 2025 Marta Giovannini torna nella sua Livorno, colpo grosso per l’Atletica Libertas

Un nuovo arrivo di qualità per la squadra amaranto: ritorna a Livorno dopo l’esperienza su altri lidi la livornese Marta Giaele Giovannini, atleta di caratura nazionale grazie ai suoi dodici titoli italiani nell’eptathlon outdoor e nel pentathlon indoor.

Marta, cresciuta atleticamente a Livorno, ha vestito più volte la maglia azzurra in importanti appuntamenti quali le Universiadi del 2023 a Chengdu , gli europei under 23 a Tallin e quelli indoor a Minsk.

Atleta che eccelle in molte discipline vanta ottimi risultati nei 100 ostacoli con 13”66, nel lungo con 6,10 e nell’alto con 1,71 oltre ad avere importanti risultati nell’eptathlon con 5594 punti e nel pentathlon con 4188. Marta, da anni al vertice delle prove multiple formerà con l’altra amaranto Sara Chiaratti, la coppia più forte in Italia, questo a dimostrazione della volontà oramai acclarata della società amaranto di essere un punto di riferimento per il movimento dell’atletica italiana con i tanti atleti di vertice che stanno scegliendo sempre di più i colori amaranto della città di Livorno.