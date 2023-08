Home

Marte cambia segno: cosa significa per Leone e Vergine e per gli altri segni

17 Agosto 2023

17 agosto 2023 – Marte cambia segno: cosa significa per Leone e Vergine e per gli altri segni

Marte è il pianeta che simboleggia l’energia, l’azione, la passione e il coraggio. Il suo transito in un segno zodiacale indica come esprimiamo la nostra forza, come affrontiamo le sfide e come viviamo la nostra sessualità. Ogni due mesi circa, Marte cambia segno, portando con sé delle novità e delle sfumature diverse.

Domani, alle ore 11:00, Marte lascerà il segno del Leone, dove si trovava dal 12 giugno, ed entrerà nel segno della Vergine, dove rimarrà fino al 15 ottobre. Cosa significa questo cambiamento per i due segni coinvolti e per gli altri? Vediamolo insieme.

Per il Leone:

Marte in Vergine segna la fine di un periodo di grande vitalità, esuberanza e creatività. Il Leone ha potuto esprimere al meglio la sua personalità, il suo fascino e il suo orgoglio, attirando l’attenzione e l’ammirazione degli altri. Ha vissuto la sua vita sentimentale con intensità e passione, cercando persone carismatiche e generose. Ha affrontato le sue sfide professionali con ambizione e leadership, ottenendo successi e onori.

Ora, però, Marte in Vergine richiede al Leone di moderare il suo entusiasmo e di concentrarsi sui dettagli. Il Leone dovrà essere più prudente e razionale, più attento alla salute e al benessere. Dovrà essere più collaborativo e meno egocentrico, più critico e meno indulgente. Dovrà essere più efficiente e meno sprecone, più ordinato e meno caotico.

Per la Vergine, invece:

Marte in Vergine segna l’inizio di un periodo di grande energia, pragmatismo e determinazione. La Vergine potrà esprimere al meglio la sua competenza, la sua precisione e il suo spirito critico. Potrà agire e migliorare la sua vita con concretezza e serietà. Potrà affrontare i problemi con efficacia e risolverli con intelligenza.

Marte in Vergine darà alla Vergine anche una spinta in più sul piano sessuale, rendendola più attiva e appassionata. La Vergine cercherà persone efficienti e affidabili, che sappiano collaborare e soddisfarla. Vivrà la sua vita sentimentale con dinamismo e razionalità, cercando equilibrio e stabilità.

Per gli altri segni zodiacali, Marte in Vergine avrà delle influenze diverse a seconda della posizione che occuperà nel loro tema natale. In generale, possiamo dire che:

1 – Per i segni di Terra (Toro, Capricorno), Marte in Vergine sarà favorevole, portando armonia e opportunità. Potranno sfruttare le loro doti pratiche e concrete per ottenere risultati duraturi e soddisfacenti.

2- Per i segni di Fuoco (Ariete, Sagittario), Marte in Vergine sarà sfavorevole, portando tensione e ostacoli. Dovranno moderare il loro entusiasmo e la loro impulsività per evitare errori e conflitti.

3 – Per i segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario), Marte in Vergine sarà neutro, portando sfide e stimoli. Potranno sfruttare le loro doti mentali e comunicative per affrontare le situazioni con intelligenza e versatilità.

4 – Per i segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), Marte in Vergine sarà neutro, portando cambiamenti ed emozioni. Potranno sfruttare le loro doti intuitive ed empatiche per adattarsi alle circostanze con sensibilità e profondità.

