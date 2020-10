Home

Boxpress

Marte e Luna Blu sono i protagonisti del cielo di ottobre

Boxpress

1 Ottobre 2020

Marte e Luna Blu sono i protagonisti del cielo di ottobre

Scienza, astronomia – Livorno 1 ottobre 2020

La Luna Blu e Marte sono i protagonisti del cielo di ottobre.

Il pianeta Marte

Marte, raggiungerà la minima distanza dalla Terra, 62 milioni di chilometri, il 6 ottobre. Il 13 ottobre il pianeta sarà in opposizione.

Il pianeta Marte sarà visibile per tutta la notte e per alcune settimane sarà il pianeta più luminoso della prima parte della notte.

Marte, si potrà osservare ad Est nel corso della sera, a Sud nelle ore centrali della notte, ad ovest prima dell’alba.

La Luna Blu

Nel mese di ottobre, la Luna piena, sarà protagonista nel cielo per due volte:

l’1 ottobre ed il 31 ottobre

La seconda Luna piena in un mese è nota per essere la Luna Blu.

La luna non cambierà colore, non diventerà di colore blu, luna blu ma non è il nome deriva dall’espressione popolare anglosassone “once in a blu moon” (una volta ogni luna blu), usata per indicare un evento raro.

Ricordiamo che il ciclo della luna è di 29 giorni 12 ore 44 minuti, questo ciclo più corto del mese normale fa si che in alcuni mesi dell’anno ci siano 2 lune piene

Gli altri pianeti visibili nel cielo di ottobre

Venere resta ancora protagonista del cielo del mattino, è possibile osservarla luminoso ad Est nelle ore che precedono il sorgere del Sole

Nella prima parte della notte saranno visibili anche Giove e Saturno, nella costellazione del Sagittario.

Le congiunzioni dei pianeti con la Luna

Marte e Luna per esempio si incontrano due volte, il 2 e il 29 ottobre, mentre Giove e Saturno formeranno uno spettacolare terzetto con la Luna, il 22 e il 23 ottobre.