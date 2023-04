Home

Martedì 18 aprile alle ore 8.45 si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

17 Aprile 2023

Livorno 17 aprile 2023 – Martedì 18 aprile alle ore 8.45 si riunisce il Consiglio Comunale

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali Consiglicloud

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per martedì 18 aprile 2023 alle ore 8.45 per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo il seguente ordine dei lavori:

1 Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali

2 Ordine del giorno dei Consiglieri comunali Sorgente, Grassi, Vecce, Barale, Panciatici e Trotta: “Per adesione alla campagna “Riprendiamoci il Comune””

3 Interpellanza dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Fenzi e Cecchi: ”Stato di attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 154 del 28/07/22”

4 Mozione dei Consiglieri comunali Vaccaro e Di Liberti: “Montenero”Autoemendamento alla mozione presentato dai proponenti

5 Interpellanza dei Consiglieri comunali Barale e Panciatici: “Stato di attuazione della delibera n. 218 del 16 novembre 2021”

6 Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Grassi e Vecce: “Per scongiurare il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli interventi previsti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi”

7 Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Pacini e Cecchi: “Sull’educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne”

8 Ordine del giorno dei Consiglieri comunali Ghiozzi, Perini e Pacciardi: “Contrasto alla direttiva dell’Unione Europea di obbligo di prestazione energetica E entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali”

9 Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Fenzi, Marengo, Ferretti, Tomei, Tornar, Corniglia, Pritoni, Semplici, Lucetti, Nasca, Agostinelli, Bianchi, Di Cristo, Sassetti, Mirabelli e Cecchi; “Per piantare un albero per ogni neonato/bambino adottato”

10 Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Grassi, Vecce, Barale, Panciatici e Trotta; “Per promuovere azioni conseguenti alle risultanze del Sesto rapporto dello studio Sentieri per il SIN di Livorno e per la giustizia ambientale nel nostro territorio”

11 Mozione del Consigliere comunale Romiti: “Sullo smaltimento degli ex magazzini IACP presso gli alloggi CASALP di via Dodoli a Livorno”

12 Mozione dei Consiglieri comunali Mirabelli, Marengo, Lucetti, Tomei, Cecchi, Girardi, Pritoni, Semplici, Fenzi, Ferretti, Agostinelli, Bianchi, Di Cristo e Nasca: “Rigenerazione area piazza Garibaldi e piazza dei Mille”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

