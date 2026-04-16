Home

Eventi

Martedì 21 aprile al Cooking Lab un laboratorio gratuito sulla cucina biologica

Eventi

16 Aprile 2026

Martedì 21 aprile al Cooking Lab un laboratorio gratuito sulla cucina biologica

Organizzato dall’Ufficio mensa in collaborazione con Slow Food

Livorno 16 aprile 2026 Martedì 21 aprile al Cooking Lab un laboratorio gratuito sulla cucina biologica

Sono ancora disponibili posti per il laboratorio “Tre tempi una cucina – Passato, presente e futuro cucinando il biologico”, in programma il prossimo 21 aprile presso il Cooking Lab di via Caduti del Lavoro (c/o il Centro Infanzia Piccolo Principe) dalle ore 17 alle 19. L’attività è rivolta a commissari mensa, insegnanti, educatori e genitori dei bambini e delle bambine iscritti al servizio mensa scolastica.

Curato da Slow Food e promosso dall’Ufficio ristorazione scolastica nell’ambito del progetto “BiologicaMente”, l’incontro è un’opportunità per confrontarsi e sperimentare insieme sul tema dell’alimentazione biologica nelle scuole.

I partecipanti saranno protagonisti di una vera e propria sfida tra tre brigate: quella della cucina del passato, del presente e del futuro. Un laboratorio esperienziale in cui ciascun gruppo sarà chiamato a ideare e realizzare un piatto interamente biologico pensato per la mensa scolastica, ispirandosi alla tradizione gastronomica, alle esigenze contemporanee e alle prospettive future.

Il progetto “BiologicaMente”, attivato grazie ai fondi regionali destinati ai comuni virtuosi sul fronte del biologico, proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative. Tra queste, i laboratori a cura di Cirfood (già al completo) e la conferenza “Il cibo come materiale educativo interdisciplinare”, organizzata in collaborazione con Slow Food, che si svolgerà l’11 maggio alle ore 17 presso il Cisternino di città.

INFORMAZIONI

Laboratorio “Tre tempi una cucina – Passato, presente e futuro cucinando il biologico”

Martedì 21 aprile ore 17.00 – 19.00

Cooking Lab, via Caduti del Lavoro 28

Iscrizione gratuita con prenotazione obbligatoria: ufficiomensa@comune.livorno.it