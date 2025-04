Home

26 Aprile 2025

Livorno 26 aprile 2025 Martedì 29 aprile si riunisce il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per martedì 29 aprile alle ore 9 e alle ore 14.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. I cittadini potranno seguire la seduta anche in diretta streaming tramite la piattaforma internet “ConsigliCloud” (https://livorno.consiglicloud.it)

Questi i punti all’ordine dei lavori:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco e dei Consiglieri comunali.

Interpellanza del consigliere Guarducci: “Interventi per una maggiore sicurezza in piazza Garibaldi” (proseguimento discussione).

Mozione della consigliera Vaccaro: “Attivazione in via sperimentale della “Sosta di cortesia” gratuita di 30 minuti nell’area mercatale e riduzione delle tariffe degli stalli blu in alcune vie strategiche del centro città”.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Controllo strategico 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024 del DUP 2024-2026: approvazione”.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-2027: modifica Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, modifica Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici”.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n. 25/40, 25/33, 25/32 e 25/35”.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Presa d’atto del PEF 2025 del servizio rifiuti – articolazione della tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI per l’anno 2025”.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui all’art. 194 d.lgs 267/2000 a seguito di sentenze esecutive nelle quali il Comune è risultato soccombente”.

Mozione dei consiglieri Perini e Amadio: “Riapertura delle graduatorie concorsuali dichiarate scadute”.

Interpellanza dei consiglieri Sorgente, Panciatici, Trotta, Morini, Belaise e Barontini: “Azioni del Comune in relazione alla situazione critica del Limoncino”.

Trattazione congiunta dei seguenti atti:

a) mozione dei consiglieri Amadio, Perini, Palumbo e Dinelli: “Espressione di vicinanza e gratitudine alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e alla Polizia Municipale”;

b) mozione dei consiglieri Guarducci, Ghiozzi e Vaccaro: “In difesa delle forze dell’Ordine”.

Mozione della consigliera Bertozzi: “Per la discussione riguardo alla messa in libertà e rimpatrio del Capo della “Polizia Giudiziaria Libica” Osama Najeem Almasri”.

Trattazione congiunta dei seguenti atti:

a) mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente, Belaise e Barontini: “Rearm Europe”, emendamento n. 1 presentato dal consigliere Panciatici;

b) mozione del consigliere Ghiozzi: “Piano ReArm Europe/Readiness 2030”.

Mozione delle consigliere Trotta e Barontini: “Presa in carico dell’impegno del Consiglio Comunale di Livorno che intende il porto come presidio di pace”.

Mozione del consigliere Ghiozzi: “Per l’avvio di un percorso di informazione e sensibilizzazione sull’endometriosi”.

