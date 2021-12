Home

6 Dicembre 2021

Martedì, lavoratori Aamps e Avr in presidio davanti al Comune di Livorno

Livorno, 6 dicembre 2021

Domani, Martedì 7 dicembre, i lavoratori di Aamps e Avr si riuniranno insieme in assemblea ed effettueranno un presidio congiunto davanti al Comune di Livorno.

L’iniziativa – promossa unitariamente da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel – si terrà dalle 10 alle 14.

L’assemblea dei dipendenti di Aamps e di Avr è stata indetta per illustrare i motivi alla base dello sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore Igiene ambientale in programma il prossimo 13 dicembre, sciopero proclamato per chiedere il rinnovo del Ccnl di riferimento.

L’amministrazione comunale da pochi giorni è diventata azionista di maggioranza relativa in RetiAmbiente:

al Comune di Livorno chiederemo perciò sostegno nella nostra battaglia per arrivare al rinnovo del Ccnl

Nel corso della mattina si terrà inoltre un incontro già programmato da tempo tra i vertici dell’amministrazione comunale e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel

Al centro del confronto il piano industriale di Aamps e la reinternalizzazione dei servizi ad oggi affidati ad Avr.

E’ fondamentale che i sindacati giochino un ruolo attivo nel corso della predisposizione del piano industriale di Aamps e che si arrivi in tempi brevi alla reinternalizzazione diretta di tutti i lavoratori di Avr.

