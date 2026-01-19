Home

19 Gennaio 2026

Livorno 19 gennaio 2026 Martelli conquista il 20º titolo italiano assoluto a Riccione

Sabato 17 gennaio, al Playhall di Riccione, Lorenzo Martelli ha conquistato la vittoria nel Campionato Italiano Assoluto nella categoria Popping Adults, aggiudicandosi il suo 20º titolo italiano senior di massima classe nella Street Dance.

La competizione, che ha riunito atleti provenienti da tutta Italia, ha visto Martelli imporsi nella categoria adulti, confermando la propria continuità ad alti livelli nel panorama nazionale.

Al termine della gara, l’atleta ha commentato con equilibrio il traguardo raggiunto:

«È una bella emozione raggiungere questo risultato, non avrei mai pensato di poter arrivare a quota 20 titoli».

La vittoria assume un significato particolare anche alla luce del recente percorso personale. Martelli ha infatti affrontato un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalla piena condizione fisica per alcuni mesi. «Ho recuperato da un infortunio che mi ha tenuto fuori forma per un periodo, ora mi sento bene e sono fiducioso e motivato per il futuro», ha dichiarato.

Non sono mancati i ringraziamenti allo staff che lo ha accompagnato nel rientro alle competizioni: «Ringrazio Simone Piacquadio per avermi permesso di tornare al top in pista, Renato Burani e la Salus per il supporto nella preparazione».

Il successo di Riccione è stato infine dedicato a una figura familiare importante: «La dedica va a mio nonno, scomparso lo scorso ottobre».