24 Luglio 2024

Livorno 24 luglio 2024 – Martin Barre porta la storia dei Jethro Tull a Livorno

Domenica 28 Luglio 2024 – Martin Barre (Jethro Tull) in A Brief History of Tull a Livorno – Fortezza Nuova

Martin Barre, chitarrista dei Jethro Tull da oltre 43 anni, il suo suono e il suo modo di suonare sono stati un fattore importante nel successo della Band.

Le vendite degli album hanno superato i 60 milioni e continuano ad essere riprodotti in tutto il mondo, rappresentando una parte importante della storia del rock.

Il modo di suonare la chitarra di Martin gli è valso un alto livello di rispetto e riconoscimento; è stato votato 25° miglior solista di sempre negli Stati Uniti e 20° miglior solista di sempre nel Regno Unito per la sua interpretazione in “Aqualung”.

La sua interpretazione nell’album “Crest of a Knave” gli è valsa un Grammy Award nel 1989.

Oltre a numerosi album dei Jethro Tull, Martin ha lavorato con molti altri artisti tra cui: Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore, Joe Bonamassa e Chris Thompson. Martin Barre ha inoltre condiviso il palco con leggende come Hendrix, Fleetwood Mac, Pink Floyd e Led Zeppelin.

Barre ha una band con cui suona la musica “classica” del catalogo dei Tull, inclusi brani che non son stati eseguiti da diversi anni; lo spettacolo del momento si intitola: A Brief History of Tull