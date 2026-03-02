Home

Marzo Donna 2026: un mese di cultura, diritti e partecipazione per la città. Il calendario degli eventi al Centro Donna

2 Marzo 2026

Livorno 2 marzo 2026 Marzo Donna 2026: un mese di cultura, diritti e partecipazione per la città Un calendario di iniziative gratuite per celebrare la Giornata Internazionale della Donna

Prende il via il Marzo Donna 2026 del Comune di Livorno: un mese di appuntamenti gratuiti e aperti alla cittadinanza per promuovere una riflessione collettiva su diritti, parità e cambiamento culturale.

Il calendario delle iniziative è stato presentato lunedì 2 marzo al Centro Donna alla presenza della vicesindaca Libera Camici, la Responsabile Ufficio per le Pari Opportunità e la Tutela dei diritti Silvia Bartoli, la Coordinatrice del Centro Donna Sonia Manetti, la presidente della Cooperativa Itinera Daniela Vianelli e la presidente dell’associazione Randi Maria Teresa Vitali.

“Sono veramente orgogliosa del bellissimo lavoro che è stato prodotto – ha commentato la vicesindaca – il calendario del Marzo Donna non è mai stato così ricco e questa è la testimonianza di quanto la nuova organizzazione del Centro Donna ha prodotto in termini di opportunità per la città. Questo calendario non celebra solo la Giornata Internazionale della Donna, ma racconta l’impegno costante di tante realtà del Terzo Settore, delle Istituzioni e degli Enti della nostra città per promuovere la parità di genere, lavorare al contrasto della violenza sulle donne e creare opportunità affinché le donne siano pienamente rappresentate e valorizzate in tutti i contesti della società”.

A corollario del Marzo Donna, è stato presentato anche il nuovo Sportello Antiviolenza del Centro Donna, gestito dal Centro Antiviolenza Randi, che dal 10 marzo tutti i martedì dalle 10 alle 12 offrirà ascolto, orientamento e supporto specialistico alle donne vittime di violenza, rafforzando la rete cittadina di prevenzione e contrasto alla violenza di genere (vedi comunicato dedicato). “Questo nuovo sportello rappresenta un passo aggiuntivo in termini di servizi gratuiti offerti alle donne – ha sottolineato Camici – e si va ad aggiungere alle attività di prima accoglienza e orientamento legale e psicologico già offerti dal Centro”.

PROGRAMMA MARZO DONNA 2026:

Le riviste delle donne al Centro. Martedì 3 marzo, alle ore 17.00 – Centro Donna.

Prima iniziativa del Marzo Donna 2026, propone un focus su Leggendaria, storica rivista femminista che celebra trenta anni di attività. Un’occasione per riflettere sul valore delle riviste delle donne come strumenti di pensiero, memoria e trasformazione culturale. Intervengono Silvia Neonato e Giuliana Misserville; in collegamento Anna Maria Crispino, direttrice di Leggendaria.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Evelina De Magistris. L’incontro sarà preceduto da una comunicazione dedicata alla possibilità di consultare le riviste presenti al Centro Donna, patrimonio prezioso e accessibile, messo a disposizione della cittadinanza come spazio di studio, approfondimento e condivisione.

Il Centro Donna si racconta. Venerdì 6 marzo, ore 17.00 – Centro Donna

Presentazione del video del Centro Donna, un lavoro pensato per raccontarne la storia, il ruolo e le attività svolte dal Centro, con l’obiettivo di farlo conoscere a tutta la cittadinanza e rafforzarne il valore come spazio di riferimento per le donne e per la comunità.

A cura delle associazioni del Centro Donna.

Presentazione del libro “Anna Frank, 761 giorni di silenzio e coraggio”. Sabato 7 marzo, ore 17.00 – Centro Donna

Sarà presentato per la prima volta il libro per bambini “Anna Frank, 761 giorni di silenzio e coraggio”, edito da Scatole Parlanti L’incontro sarà moderato da Laura Paggini. Il libro nasce da un’idea di Federica Pannocchia, scrittrice, sceneggiatrice e Presidente dell’Associazione di volontariato Un ponte per Anne Frank, partner italiano della Casa Museo di Anne Frank di Amsterdam. Il libro racconta la sua storia in modo semplice ma accurato, adatto ai più piccoli: dalla nascita, alla famiglia, ai sogni e alle amicizie, fino alle leggi razziali, alla clandestinità nell’Alloggio Segreto, alla scoperta e alla deportazione nei campi di concentramento.

A cura dell’Associazione “Un Ponte per Anna Frank”.

Percorsi guidati in città con lo sguardo delle donne. Domenica 8, 15 e 22 marzo ore 10 – partenza dal Centro Donna.

La Cooperativa Itinera propone tre appuntamenti speciali di visita guidata alla città di Livorno, con partenza dal Centro Donna, nel cuore del quartiere Venezia. Si tratta di percorsi urbani pensati per raccontare Livorno da un punto di vista diverso attraverso le storie e le presenze femminili che hanno segnato la città. Un’occasione unica per scoprire figure storiche, vicende poco conosciute e i luoghi che raccontano la memoria femminile della nostra città per rileggere gli spazi cittadini con uno sguardo nuovo, curioso e partecipato. Le visite sono gratuite e non è necessaria la prenotazione.

Durata: circa 1 ora. A cura della Cooperativa Itinera.

“Scrittrici italiane dal XIII al XXI secolo”. Martedì 10 marzo, ore 16.30 – evento online.

Incontro con Luciana Tufani, autrice di “Scrittrici italiane dal XIII al XXI secolo. Profili bibliografici”, un’opera fondamentale per la riscoperta e la valorizzazione della scrittura femminile nella storia letteraria italiana.

A cura dell’Associazione Evelina De Magistris.

DoNnA – il DNA è femminile anzi è donna! Venerdì 13 marzo ore 20.00 – Centro Donna

Spettacolo di stand up comedy di Lara Gallo, DoNnA racconta la vera storia di Rosalind Franklin, la scienziata che negli anni ’50 rese possibile la scoperta della doppia elica del DNA con la celebre Foto 51, senza mai riceverne il riconoscimento. Tra rigore storico e inserti comici, l’opera fa luce su un’ingiustizia scientifica e umana, rendendo omaggio a una donna straordinaria cancellata dalla storia ufficiale.

A cura di Agedo Livorno Saverio Renda.

Quando una donna scopre la forza della sua voce. Sabato 14 marzo dalle 15 fino alle 20 – Centro Donna.

Workshop Mulher VOZ dedicato alla donna e alla sua voce come strumento di forza e di consapevolezza. Con Chiara Pellegrini e Chiara Claudi.

Durata: 5 ore con evento conclusivo di gruppo aperto al pubblico “Cerchio Sonoro”.

A cura di APS Il Sestante Solidarietà.

Concerto “Melodie e sogni”. Domenica 15 marzo ore 17.00 – Centro Donna.

Scilla Lenzi al pianoforte e Tania Paramonova voce cantante. Musiche di Claude Debussy, Gabriel Fauré e Piotr Ciaikovsky. Le musiche nel concerto saranno alternate dal racconto di curiosità e fatti storici, fantasie poetiche, anche con uno sguardo sul fenomeno del sogno stesso.

A cura di FIDAPA.

Giornata in ricordo di Liliana Paoletti Buti: “La scuola oggi”. Martedì 17 marzo ore 17 – Centro Donna.

Incontro con Serena Orazi del collettivo Cattive Maestre e presentazione del volume di Cattive Maestre e Lea Melandri “Dietro la cattedra sotto il banco – Il corpo a scuola”, Prospero editore.

A cura dell’associazione Evelina De Magistris.

Bambine, media e modelli identitari. Mercoledì 18 marzo ore 17 – Centro Donna.

L’incontro sarà il primo di un ciclo di appuntamenti dedicati al tema dei modelli identitari trasmessi dai media, in cui si porrà l’attenzione sull’importanza delle modalità comunicative e di come messaggi e immagini trasmesse tramite i media influenzino i comportamenti delle giovani. In tale ambito, saranno trattati gli elementi centrali del ruolo dell’adulto.

Relatrici: dott.ssa Patrizia Santovecchi e dott.ssa Enrica Pini di ONAP.

A cura di ONAP Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici.

Proiezione del film “Il mio nome è Nevenka”. Venerdì 20 marzo ore 17 – CESVOT, via Fagiuoli, 3.

Visione della pellicola diretta dalla regista Icíar Bollaín, che racconta, con dignità e coraggio, la storia vera di Nevenka Fernandez, la prima donna a denunciare un politico per molestie sessuali in Spagna. La visione del film permetterà di riflettere insieme su questa tematica con un confronto e un dibattito finale a cura del Centro Antiviolenza Randi.

A cura dell’associazione Randi.

Accanto agli eventi artistico-culturali, sono previsti 2 incontri (21 -28 marzo) con medici esperti per affrontare tematiche fondamentali legate alla salute, alla prevenzione e alla consapevolezza.

Incontro sulla medicina di genere. Sabato 21 marzo ore 10-12 – Centro Donna.

La medicina di genere (MdG) studia come sesso e genere influenzano salute e malattia ed ha l’obiettivo di migliorare l’appropriatezza diagnostico terapeutica e personalizzare le cure. Non è una “medicina delle donne”, ma un approccio interdisciplinare che riconosce differenze significative tra uomini e donne in sintomi e incidenza delle malattie, progressione delle malattie e risposta ai farmaci.

Relatori e relatrici:

Rosa Maranto: Medico di Comunità e Coordinatrice aziendale Salute e Medicina di genere – AUSL Toscana Nordovest: “ Dalla Medicina alla Salute di genere”

Filomena Marrelli: Pneumologa e Referente Salute e Medicina di genere Livorno – AUSL Toscana Nordovest: “Fumo e malattie correlate nelle donne”

Federica Lapira: Cardiologa AUSL Toscana Nordovest: “Il cuore delle donne”

Moira Picchi: Psicologa AUSL Toscana Nordovest: “Salute mentale e genere”

A conclusione dell’incontro, sarà offerto un aperitivo.

A cura dell’associazione LivornoDonna Onlus

Canti di lotta e Resistenza. Sabato 21 marzo ore 21 – Centro Donna

Concerto diretto da Sara Saccomanni che intreccia canti popolari testi narrati e momenti corali per riflettere sulla memoria e sui valori universali della libertà. Giuseppe Micali al pianoforte, Miro Sarti alla chitarra e Bruno Oliviero al corno francese.

A cura del Collettivo corale Contro Canto Donna

Dialoghi Interiori. Domenica 22 marzo ore 10 – Centro Donna.

Progetto della omonima Community che accoglie le vittime di abuso narcisistico presente sui canali social e podcast dal 2018. Un incontro dedicato alla psicologia del disturbo di personalità narcisistica, con strumenti per riconoscere e affrontare relazioni tossiche. L’evento si concentrerà sulle dinamiche psicologiche e sul sostegno alle vittime. Tratterà l’argomento la dott.ssa Giulia Giordano, fondatrice del progetto e sarà moderato dalla giornalista Valeria Tognotti.

A cura della Community Dialoghi Interiori.

“Donne e sport. Voci e Sfide Femminili a Livorno”. Lunedì 23 marzo ore 17.00 – Centro Donna.

Presentazione del libro “Donne e sport. Voci e Sfide Femminili a Livorno” pubblicato dal Soroptimist di Livorno e curato da Fiorella Chiappi, raccoglie interviste a personaggi femminili dello sport livornesi nell’ambito del progetto Donne e Sport.

A cura di Fidapa Spi Cgil e Soroptimist di Livorno.

“Respiri di vita” Corso di diSOStruzione pediatrica”. Martedì 24 marzo ore 18.00-20.00 – Centro Donna.

Il corso sarà articolato in una parte teorica e una parte pratica per un totale di 2 ore nel corso delle quali verranno affrontate le manovre di rianimazione e disostruzione in ambito neonatale (0-1 anno) e pediatrico (1-8) con il supporto di slide per la parte teorica e di manichini per la parte pratica in modo da simulare personalmente le manovre. Al termine della giornata sarà rilasciato un attestato di partecipazione. A svolgere il corso saranno i formatori volontari della Misericordia di Livorno; il gruppo formazione della Misericordia è riconosciuto a livello regionale.

A cura di Misericordia.

Presentazione del libro “La minaccia color lavanda”. Mercoledì 25 marzo ore 18.30 – Centro Donna.

Presentazione del libro “La minaccia color lavanda”. L’autrice Irene Villa dialogherà con Natascia Maesi (Presidente Nazionale di Arcigay). Il saggio esplora il lesbismo, la teoria queer e la politica sessuale femminista. Un’occasione per approfondire temi spesso trascurati, come la maschilità lesbica e le dinamiche butch-femme. Un libro che non può mancare nella biblioteca di chi si occupa di teoria femminista e studi LGBTQ.

A cura di Arcigay.

Presentazione del libro “Filomena Nitti ed il Nobel mancato”. Venerdì 27 marzo ore 17.00 – Centro Donna.

In compagnia della giornalista Carola Vai, verrà presentato il suo ultimo libro “Filomena Nitti ed il Nobel mancato”, che racconta la storia di Filomena Nitti, una delle scienziate italiane più brillanti, ma rimasta oscurata dalla storia per il mancato riconoscimento del Premio Nobel. Un’occasione per esplorare la vita di una donna che ha cambiato la scienza senza ricevere la giusta visibilità.

A cura di Fidapa in Interclub Soroptimist di Livorno.

“BENESSERE come forma di terapia”. Sabato 28 marzo ore 10-12 – Centro Donna.

Il secondo incontro dedicato alla salute esplora come l’estetica oncologica possa migliorare la qualità della vita delle persone in trattamento oncologico. Durante il workshop, esperti di estetica oncologica condivideranno consigli pratici su come prendersi cura di sé e sentirsi bene nella propria pelle, anche nei momenti più difficili della malattia.

Relatrici:

Carolina Ambra Redaelli: Presidente A.P.E.O.

Chiara Creatini: Specialista di Estetica Oncologica APEO, iscritta all’albo Prof.le Privativo A.P.E.O.

È prevista anche la presenza di una oncologa dell’ AUSL Toscana Nordovest

A conclusione dell’incontro, sarà offerto un aperitivo.

A cura dell’associazione LivornoDonna Onlus.

Concerto “La donna oltre i confini”. Domenica 29 marzo ore 17.00 – Centro Donna.

Concerto con Marianna Pace e Scilla Lenzi che unisce musica e letture per raccontare l’universo femminile oltre i confini geografici, culturali e linguistici. Attraverso l’alternanza di brani di Edit Piaf, letture e immagini, il concerto celebra le donne che superano le barriere sociali ed esprimono la loro libertà, emancipazione e desiderio di affermazione.

A cura di Fidapa.

Bilancio di genere. Lunedì 30 marzo alle ore 10 – Centro Donna.

Presentazione del Bilancio di genere, un metodo di analisi che mira a promuovere la parità di genere attraverso la valutazione dell’impatto dell’utilizzo delle risorse pubbliche sulle politiche di genere e per le pari opportunità. A seguire, la presentazione dell’Atlante urbano del Comune di Livorno, strumento di analisi e conoscenza che osserva la città attraverso una prospettiva di genere, mettendo in luce come spazi, servizi, mobilità e opportunità siano vissuti da donne e uomini in modo diverso. Attraverso dati, mappe e indicatori, l’Atlante evidenzia disuguaglianze e bisogni specifici, offrendo un supporto concreto alla pianificazione urbana e alle politiche pubbliche. L’obiettivo è promuovere città più inclusive, sicure e accessibili per tutte e tutti. All’evento interverranno la vicesindaca Libera Camici e le assessore Silvia Viviani e Viola Ferroni.

A cura del Comune di Livorno.

Presentazione del nuovo sito web della Rete Antiviolenza della città di Livorno. Martedì 31 marzo alle ore 10 – Centro Donna.

A chiusura di questo ricco calendario dedicato al Marzo Donna, ci sarà la presentazione del sito della Rete Antiviolenza della città di Livorno: uno strumento pensato per offrire informazioni chiare, accessibili e aggiornate sui servizi di supporto dedicati alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie. Con questo nuovo strumento digitale, la Rete Antiviolenza conferma il proprio impegno nel garantire ascolto, protezione e supporto, promuovendo al tempo stesso consapevolezza e responsabilità collettiva.

A cura della Rete Antiviolenza del Comune di Livorno.

Poesia e femminismo. Martedì 31 alle ore 17 – Centro Donna.

In occasione della Giornata della Poesia, Alessandra Pigliaru e Ida Travi, autrice di I Tolki, presenteranno la loro visione della poesia e del suo ruolo nel femminismo. La poesia di Ida Travi è stata definita da Chandra Livia Candiani come un’opera magica, portata in teatro e cinema da Mariangela Gualtieri, che l’ha definita come una “straordinaria musica”.

A cura dell’associazione Evelina De Magistris.

Un mese ricco di eventi, riflessioni e iniziative per celebrare il ruolo delle donne nella cultura, nella società e nella storia, promuovendo la consapevolezza, la partecipazione e l’inclusività.