Marzo Donna, domenica evento Arcigay al Teatro delle Commedie

29 Marzo 2025

Durante il mese di marzo l’Amministrazione, in collaborazione con numerose associazioni che co-gestiscono il Centro Donna, ha realizzato il calendario di eventi “marzo donna”, organizzando incontri, mostre, letture ed altre attività, offrendo gratuitamente alla cittadinanza delle opportunità per riflettere sulle differenze di genere, sulle iniquità e una disparità sociale contro cui ancora c’è da molto da mettere in campo.

L’impegno è ispirare e sostenere il cambiamento verso una società più democratica, più sana, più equa, più rispettosa ed inclusiva, offrendo altresì strumenti contro i pregiudizi e gli stereotipi culturali legati al genere ma non solo.

Gli appuntamenti hanno espolorato l’universo femminile, valorizzando la figura della donna attraverso l’arte, la musica, la storia, la letteratura, la medicina e l’impegno civile.

La rassegna “Marzo Donna” si concluderà domenica 30 marzo alle ore 17.30, presso il Nuovo Teatro delle Commedie, con la proiezione del docufilm “5 Nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans”. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Livorno, Arcigay Livorno e Agedo Livorno.

Il film narra la storia di Valentina Petrillo, la prima atleta transgender a rappresentare la nazionale italiana in competizioni internazionali e la prima al mondo a partecipare alle Paralimpiadi. La sua determinazione e il suo impegno hanno ispirato molte persone, e di recente Valentina è stata nominata Atleta Transgender dell’Anno dalla rivista statunitense Outsports. Inoltre, è in arrivo per lei il prestigioso Rainbow Award 2024.

A seguito della proiezione del film si terrà un dibattito sulle tematiche trans* insieme a Valentina Petrillo, a cura delle associazioni Arcigay Livorno e Agedo Livorno e del Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo. Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare la comunità transgender anche in occasione della Giornata internazionale della visbilità transgender (TDoV) che si celebra ogni anno il 31 marzo. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Domenica 30 marzo ore 17:30, Nuovo Teatro delle Commedie

