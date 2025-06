Home

9 Giugno 2025

MASAF: le strutture dell’ippodromo “Federico Caprilli” sono conformi. Il 12 si corre

Livorno 10 giugno 2025 MASAF: le strutture dell’ippodromo “Federico Caprilli” sono conformi su tutti i punti

La commissione incaricata dal MASAF per il sopralluogo all’ippodromo livornese, al fine di verificare l’efficienza della struttura e la sicurezza del tracciato, ha espresso parere positivo su tutti i punti che erano oggetto di verifica.

Gli incaricati dal MASAF (Commissari, rappresentanti delle categorie dei proprietari, allenatori e fantini) hanno effettuato un sopralluogo sulla pista in compagnia del dottor Silvio Toriello (Sistema Cavallo) e dei suoi consulenti agronomici e tecnici. È stato presente anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

Dopo questo sopralluogo, tre Purosangue Inglesi affidati ai fantini Maikol Arras, Andrea Fele e Sandro Gessa, hanno galoppato sulla pista effettuando un primo passaggio a ritmo ridotto per poi affrontare in pieno galoppo il secondo giro.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla curva lato mare, quella che in passato aveva attirato le maggiori criticità.

I fantini hanno espresso un parere completamente favorevole, dichiarando la pista sicura e chiedendo che, il giorno immediatamente successivo alla disputa delle corse, si provveda immediatamente alla manutenzione del manto erboso.

È stato altresì richiesto a Sistema Cavallo di effettuare ulteriori semplici e veloci lavorazioni agronomiche sulla curva sud che saranno testate mercoledì mattina con un ulteriore galoppo di prova.

La mattina del 10 giugno si procederà, quindi, alla dichiarazione dei partenti per la giornata inaugurale che è confermata per giovedì 12 giugno in notturna.

L’orario d’inizio sarà presumibilmente alle 21:00 in attesa di conferma ufficiale da parte del MASAF.