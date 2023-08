Home

22 Agosto 2023

Mascagni Festival: 5 giorni di modifiche alla viabilità, ecco cosa cambia

In vigore da mercoledì 23 a domenica 27 agosto

Livorno, 22 agosto 2023 – Mascagni Festival: 5 giorni di modifiche alla viabilità, ecco cosa cambia

In occasione degli spettacoli che da mercoledì 23 a domenica 27 agosto si terranno nella cornice della Terrazza, nell’ambito della quarta edizione del Mascagni Festival, saranno adottate modifiche alla viabilità della zona.

Dalle ore 20.30 alla mezzanotte di mercoledì 23 agosto (rappresentazione dell’opera lirica Silvano); giovedì 24 agosto (reading musicale Mascagni incontra D’Annunzio); venerdì 25 agosto (concerto di Daniele Silvestri); sabato 26 agosto (concerto della Banda dell’Aeronautica Militare); domenica 27 agosto (concerto dal titolo Dancing Mascagni) sarà istituito il divieto di transito sul viale Italia tra via dei Funaioli e piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, eccetto una corsia di collegamento con direzione di marcia sud-nord nel tratto tra via Carlo Meyer e via dei Funaioli.

In via Meyer all’intersezione con viale Italia sarà in vigore l’obbligo di svolta a destra; la svolta obbligatoria a destra sarà instituita anche in via Montebello all’altezza dell’intersezione con via della Bassata.

A tali divieti faranno eccezione i veicoli diretti alle rimesse interne, quelli dei disabili con specifico contrassegno e i mezzi diretti al parcheggio dell’Acquario.

I mezzi del trasporto pubblico che normalmente percorrono il viale Italia nel tratto interessato dal divieto osserveranno percorsi alternativi.

Negli stessi giorni, dalle ore 17 alla mezzanotte, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nel tratto di viale Italia compreso tra via del Forte dei Cavalleggeri e piazza Giuseppe Emanuele Modigliani.

