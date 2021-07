Home

Mascagni festival, l’evento d’apertura alla Meloria sarà trasmesso in tv

14 Luglio 2021

L'evento clou sarà visibile a tutti grazie ad una collaborazione tra fondazione Lem e Fondazione Goldoni

Riprese in diretta per l’inaugurazione Mascagni Festival: una collaborazione tra fondazione Lem e Fondazione Goldoni

Livorno 14 giugno 2021

Sarà l’evento “Mascagni e il mare” a inaugurare domenica 25 luglio alle 20,30, nello splendido scenario delle Secche della Meloria, la seconda edizione del Mascagni Festival.

Un evento inizialmente previsto per essere seguito solo dalla barca, ma che per volontà del direttore amministrativo della Fondazione Goldoni Mario Menicagli, del direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri e del vicepresidente della Fondazione Lem Adriano Tramonti, sarà visibile a tutti.

Infatti, il monologo concertato con protagonista Michele Placido (voce narrante), Gabriele Baldocci (pianoforte) e Daniela Maccari (danzatrice) sarà ripreso a terra e da drone e ritrasmesso in diretta su Granducato Tv grazie alla collaborazione coproduttiva tra Fondazione Lem e Fondazione Goldoni.

“La fondazione Lem”, evidenzia Adriano Tramonti, “ha due mission fondamentali:

l’organizzazione per conto dell’amministrazione degli eventi e la promozione turistica della città.

Con questa operazione di ripresa e messa in onda in diretta già sperimentata con grande successo durante Straborgo per la Coppa Risiatori, le due attività primarie della fondazione vengono messe in atto al meglio.

La diretta” sottolinea ancora Tramonti, “non solo costituirà uno spot fantastico considerando location e interpreti, ma sarà, una volta rimontata, uno strumento di promozione permanente per la nostra città.”

