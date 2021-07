Home

Mascagni Festival: Michele Placido alla Meloria, evento gratuito ma devi avere una barca

10 Luglio 2021

“Mascagni Festival” domenica 25 luglio ore 20.30 – Secche della Meloria

Mascagni e il mare monologo concertato con Michele Placido

COME PER PARTECIPARE ALL’EVENTO GRATUITO

Livorno 10 luglio 2021

Sarà l’evento clou “Mascagni e il mare” ad inaugurare la seconda edizione del Mascagni Festival il monologo concertato “Mascagni e il Mare” con Michele Placido (voce narrante), Gabriele Baldocci (pianoforte) e Daniela Maccari (ballerina), in programma domenica 25 luglio alle ore 20.30 alle Secche della Meloria.

Per partecipare alla serata – un viaggio nel rapporto tra Mascagni, il Mare e la sua città – sarà necessario, entro il 19 luglio, accreditarsi per l’evento inserendo tutti i dati richiesti nel modulo pubblicato sul sito del Mascagni Festival (www.mascagnifestival.it) o sul profilo Facebook del Festival (https://www.facebook.com/MascagniFestival), seguendo poi le istruzioni che perverranno via email.

La navigazione nella Zona B dell’Area Marina Protetta delle Meloria, entro la quale si svolgerà lo spettacolo “Mascagni e il mare” è consentita esclusivamente dall’alba al tramonto. La presenza delle imbarcazioni durante lo spettacolo è stata consentita pertanto solo grazie ad una specifica deroga, da perfezionarsi unicamente tramite la procedura di accreditamento.

Da mercoledì 21 a sabato 24 luglio, i titolari delle imbarcazioni accreditate dovranno ritirare il titolo di accesso gratuito (Biglietto SIAE) presso la biglietteria del Teatro Goldoni (10.00-13.00 / 16.00-19.00).

Sara possibile accedere all’area di ormeggio solo previa presentazione del titolo di accesso e della ricevuta di accreditamento al varco di controllo, localizzato alle coordinate geografiche comunicate via email.

In assenza di accreditamento non sarà consentito l’accesso e l’imbarcazione potrà essere segnalata alla Guardia Costiera presente.

L’accesso all’area di ormeggio sarà consentito a partire dalle ore 19,00

Le procedure di riconoscimento delle imbarcazioni termineranno alle ore 20,15.

A partire dalle 20,15

non sarà più possibile accedere all’area di stazionamento delle imbarcazioni.

sarà vietato accendere il motore dell’imbarcazione, fatte salve situazioni di emergenza

L’area di stazionamento delle imbarcazioni (zona B) è delimitata dalle coordinate geografiche trasmesse per email.

Si ricorda che la navigazione nella zona B dell’Area Marina Protetta delle Meloria è consentita:

alle unità a vela, a remi, a pedali e con propulsore elettrico;

ai natanti (unità navali fino ai 10 m di lunghezza);

