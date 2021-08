Home

Mascagni Festival ospite al Puccini Festival "Con occhi dove un'anima sognava"

16 Agosto 2021

Mascagni Festival ospite al Puccini Festival “Con occhi dove un’anima sognava”

67° FESTIVAL PUCCINI – MASCAGNI FESTIVAL 2021 – #MASCAGNIFUORIPORTA

Lunedì 16 agosto ore 21.15 – Viareggio al Giardino di Villa Paolina

CON OCCHI DOVE UN’ANIMA SOGNAVA

Pièce teatrale con concerto lirico in collaborazione con Mascagni Festival

Livorno 16 agosto 2021

La vita e le opere di Pietro Mascagni in una coinvolgente pièce teatrale con concerto lirico dal titolo “Con occhi dove un’anima sognava”: a proporla lunedì 16 agosto, alle ore 21.15, al Giardino di Villa Paolina a Viareggio, il Festival Puccini di Torre del Lago nell’ambito della sua ricca programmazione in collaborazione con il Mascagni Festival in corso di svolgimento a Livorno per la sezione “Mascagni fuori porta”.

Le vicende umane, sentimentali, professionali del musicista livornese, si intrecceranno nel corso della serata con le sue composizioni, in un percorso biografico ed artistico cronologico, che condurranno lo spettatore dagli esordi con il capolavoro Cavalleria rusticana alla sua ultima opera Nerone, passando dal simbolismo floreale di Iris al decadentismo, con i tumultuosi rapporti con Gabriele D’Annunzio e gli altri grandi personaggi del suo tempo. Saranno proposti, inoltre, brani da tutte le sue produzioni teatrali, (L’amico Fritz, I Rantzau, Guglielmo Ratcliff, Silvano, le Maschere, Amica, Lodoletta, Il piccolo Marat, Pinotta), oltre che la pagina The eternal city.

Protagonisti saranno i solisti della Mascagni Academy: i soprani Maria Luisa Lattante e Francesca Maionchi, il tenore Enrico Terrone ed il baritono Luca Bruno; voci narranti Anna Arbore e Fabio Favilli; al pianoforte Angela Panieri. Introduce la serata il musicologo Fulvio Venturi.

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Festival Puccini (tel. 0584359322 ) – Posto unico numerato € 10

