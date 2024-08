Home

Mascagni Festival, questa sera omaggio a Gemma Bellincioni e Roberto Stagno

14 Agosto 2024

Livorno 14 agosto 2024 – Mascagni Festival, questa sera omaggio a Gemma Bellincioni e Roberto Stagno

Sarà l’Omaggio a Gemma Bellincioni e Roberto Stagno, figure immortali del Verismo italiano a concludere la bella serie di concerti che il Mascagni festival ha presentato la settimana di ferragosto nella Piazza del Teatro Goldoni. Mercoledì 14 Agosto, ore 21.30, con la collaborazione dell’Associazione Cappella di Monterotondo A.P.S, si terrà lo spettacolo I SUONI DEL CUORE, un tributo a due grandi interpreti storici del “belcanto” che vedrà protagonisti sul palco i giovani soprani Francesca Maionchi e Sara Fogagnolo, il tenore Fengjun Zhao, accompagnati al pianoforte da Anna Cognetta.

A presentare la serata il musicologo Fulvio Venturi che, oltre introdurre i brani in programma e a ricordarci la grande carriera che accompagnò questi due artisti, racconterà aneddoti e curiosità della loro vita e come questa si incrociò con quella di Pietro Mascagni e con la città di Livorno dove vissero. Saranno proposti all’ascolto arie celebri tratte dalle opere di Mascagni, Puccini e Verdi.

Gemma Bellincioni, è stata uno dei più noti soprano italiani del tardo XIX secolo; emerse per le sue interpretazioni del repertorio veristico italiano e fu particolarmente nota per le sue capacità di attrice oltre che per la qualità della sua voce.

Roberto Stagno, nome d’arte di Vincenzo Andrioli, è stato un ottimo tenore italiano; divenne un importante interprete delle opere del verismo italiano intorno agli anni 1890, ma poiché possedeva un’agile tecnica belcantistica cantò anche in opere del secolo precedente.

“C’era una volta una donna il cui canto non conosceva confini – afferma il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri – una diva che seppe trasformare la propria voce in una corrente impetuosa, capace di trascinare il cuore di chi l’ascoltava in terre sconosciute di emozioni pure. Gemma Bellincioni, musa e maestra del verismo, illuminò il palcoscenico del Teatro Costanzi di Roma nel 1890, nella prima esecuzione assoluta di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Non fu solo il suo talento vocale a renderla immortale, ma la sua capacità di vivere ogni nota con una passione tale da renderla carne e anima, vera come la vita stessa. Accanto a lei, come nella vita, il tenore Roberto Stagno, con il quale condivise non solo il palco ma l’esistenza, in un intreccio di amore e arte che divenne leggenda. Insieme, resero ogni interpretazione un viaggio nell’intimo, facendo risplendere ruoli mascagnani come Cavalleria rusticana, L’amico Fritz e Zanetto di una luce ineguagliabile.”

Questa serata “I suoni del cuore” è un omaggio sentito ed un ringraziamento a due figure che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della lirica.

Ingresso libero. Per maggiori info www.goldoniteatro.it