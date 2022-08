Home

12 Agosto 2022

Livorno 12 agosto 2022 – Mascagni Festival, sabato 13 agosto modifiche alla viabilità per un concerto lirico

La piazza antistante il Teatro Goldoni ospiterà un concerto-omaggio alla memoria di Laura Pasqualetti, una musicista che tanto ha dato alla città di Livorno, al suo Teatro ed all’opera di Pietro Mascagni, prematuramente scomparsa il 15 agosto dello scorso anno, a soli 59 anni.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, la viabilità nella zona del Goldoni subirà alcune modifiche:

dalle ore 18.30 alle ore 24 divieto di sosta con rimozione forzata in via Enrico Mayer nel tratto compreso tra il civico 44 ed il civico 56;

dalle ore 20 alle ore 24 divieto di transito in via Enrico Mayer nel tratto compreso tra corso Amedeo e via Ernesto Rossi eccetto residenti titolari di contrassegno M barrata, disabili ed ospiti dell’Hotel “Al Teatro” e in via Carlo Goldoni nel tratto compreso tra il civico 85 e l’intersezione con via Enrico Meyer.

Inoltre, dalle ore 18.30 alle ore 24, in via Carlo Goldoni (tratto dal civico 85 all’intersezione con via Magenta) saranno adottati i seguenti provvedimenti:

divieto di sosta con rimozione forzata – lato civici pari;

abrogazione del senso unico;

istituzione del doppio senso di circolazione regolato da senso unico alternato a vista con accesso ai soli residenti titolari di contrassegno M barrata, disabili ed ospiti dell’Hotel “Al Teatro”;

istituzione del fermarsi e dare precedenza all’intersezione con via Magenta.

