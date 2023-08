Home

“Mascagni sul prato”, concerto lirico gratuito a villa Maurogordato

18 Agosto 2023

Livorno 18 agosto 2023 – “Mascagni sul prato”, concerto lirico gratuito a villa Maurogordato

Il Mascagni Festival fa tappa a Villa Maurogordato, conosciuta anche come Villa di Monterotondo, una storica struttura sulle colline livornesi risalente al XVIII secolo:;sabato 19 agosto, alle ore 21. 30 ospiterà il concerto lirico “Mascagni sul prato”; una performance ad ingresso libero realizzata grazie alla disponibilità e collaborazione con la Provincia di Livorno ed interamente dedicata ad arie e brani del repertorio operistico verista.

Protagonisti alcuni giovani brillanti cantanti della recente Mascagni Academy quali:

il tenore cinese YuxuanWang; i soprani Leila Grace Hills (Sudafrica) e Seonjae Yun (Corea del Sud); ai quali si aggiunge il soprano finlandese Viivi Tulkki; al pianoforte Angela Panieri.

Paolo Noseda, responsabile delle relazioni internazionali della Fondazione Teatro Goldoni, sarà il narratore che legherà con storie ed aneddoti i brani in programma, che include arie tratte da opere celebri di Pietro Mascagni come: Cavalleria rusticana; L’amico Fritz; Iris, ad altre dal più raro ascolto come I Rantzau e Parisina; di Giacomo Puccini, il celebre compositore lucchese che fu compagno di studi di Mascagni al Conservatorio di Milano, saranno proposti all’ascolto brani da Manon Lescaut, La bohème, Madama butterfly e Tosca; in chiusura “Vesti la giubba” da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

Acquistata nel 1847 dal ricco mercante livornese di origine greca Pandely Maurogordato, la villa negli anni in cui visse Mascagni aveva un aspetto decisamente signorile, con un ampio giardino romantico che occupava i due terzi della proprietà e la cui superficie era di circa otto ettari. Dagli anni ’70 del Novecento è di proprietà della Provincia di Livorno che ne ha la responsabilità del patrimonio e ne cura il recupero ed arredo dell’area con una serie di azioni mirate.

