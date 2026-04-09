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Cronaca

‘Mascagni un livornese’, presentato il libro sul legame tra il maestro e la città

Cronaca

9 Aprile 2026

‘Mascagni un livornese’, presentato il libro sul legame tra il maestro e la città

Livorno 9 aprile 2026 ‘Mascagni un livornese’, presentato il libro sul legame tra il maestro e la città

Il volume è stato presentato nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile alla presenza del presidente Giani e dell’autore Fulvio Venturi

Non solo una biografia esaustiva ma soprattutto un’opera che ha l’obiettivo di approfondire e raccontare lo sfaccettato legame tra il compositore Pietro Mascagni e la sua città, Livorno. “Mascagni un livornese – L’uomo, l’artista e la sua città”, scritto da Fulvio Venturi ed edito da Dreambook Edizioni, è stato presentato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, nella sala Esposizioni di palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze, alla presenza del presidente Eugenio Giani.

“È stato un piacere ospitare la presentazione del libro “Mascagni, un livornese” nel palazzo della presidenza della Regione – ha commentato Giani –, perché è un omaggio ad una grande figura, a uno straordinario musicista, che ha segnato la storia culturale toscana con un ruolo pari a quello di maestri come Cherubini e Puccini, qui nella terra che ha dato origine all’opera lirica e al melodramma. La Toscana è quindi particolarmente onorata e cerca in ogni occasione di valorizzare e promuovere la figura di Mascagni, partendo proprio da quella Livorno che lui tanto ha amato e su cui ha costruito il suo percorso sia di vita che artistico. Questo libro si propone non solo come una biografia ricca e dettagliata del maestro – conclude Giani – ma è particolarmente apprezzabile soprattutto per il suo taglio originale, che indaga l’identità di Mascagni come livornese e come toscano”.

Presente all’iniziativa anche l’autore del libro Fulvio Venturi, critico musicale, oltre a Marco Voleri, direttore artistico del Festival Mascagni, Stefano Mecenate, editore e giornalista, e Giovanni Vitali, casting manager del teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Venturi, livornese, che ha già all’attivo una decina di libri su Mascagni, oltre a diversi saggi e pubblicazioni, ha illustrato la genesi del volume.

“Il legame di Mascagni con Livorno era senza dubbio amore – ha spiegato l’autore –, ma io lo definisco un “ruvido amore”. Noi livornesi infatti siamo molto legati alla nostra città, però abbiamo sempre bisogno di puntualizzare, di polemizzare. E il percorso di Pietro Mascagni con Livorno, per quanto sia stato amoroso e questo musicista sia stato ricambiato con amore da parte dei livornesi, ha però riservato almeno in quattro o cinque occasioni dei punti di attrito piuttosto interessanti e anche divertenti da narrare. Questo volume vuole essere un po’ una summa di tutti i miei lavori precedenti – aggiunge Venturi –, non definitivo, certo, ma un riassunto importante della biografia e dell’opera di Pietro Mascagni. Poi siccome Mascagni è un livornese, io sono un livornese e l’affetto per la nostra città è stato ed è da parte di entrambi molto pronunciato e poiché Livorno ha rappresentato anche un polo di interesse fondamentale per il percorso artistico del maestro ho voluto analizzare questo legame”.

Il volume, di oltre 600 pagine, comprende una prima parte biografica che ripercorre le tappe principali della carriera di Mascagni. Nella seconda parte l’autore approfondisce il legame del maestro con la città labronica, includendo anche una cronologia completa delle opere di Mascagni rappresentate a Livorno a partire dalla prima, nel 1881, fino ai giorni nostri. Immagini e documenti originali arricchiscono il volume, che, sebbene sia stato scritto nell’arco di qualche mese, è frutto di una ricerca archivistica e documentale portata avanti da Venturi da circa 30 anni.