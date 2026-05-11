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Cronaca

Maschere bianche e monitor in mano, passanti davanti ai video degli allevamenti intensivi. La protesta silenziosa di Anonimus for the Voiceless

Cronaca

11 Maggio 2026

Maschere bianche e monitor in mano, passanti davanti ai video degli allevamenti intensivi. La protesta silenziosa di Anonimus for the Voiceless

Livorno 11 maggio 2026 Maschere bianche e monitor in mano, passanti davanti ai video degli allevamenti intensivi. La protesta silenziosa di Anonimus for the Voiceless

Vestiti completamente di nero, con il volto coperto da una maschera bianca e due monitor accesi tra le mani per mostrare immagini forti provenienti dagli allevamenti intensivi. Così gli attivisti di Anonymous for the Voiceless sono scesi in piazza nel cuore di Livorno, sotto i portici di via Grande, per sensibilizzare i passanti sul tema dello sfruttamento animale e promuovere la scelta vegana.

L’iniziativa, silenziosa ma d’impatto, ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini incuriositi dalle immagini trasmesse sugli schermi, posizionati schiena contro schiena per essere visibili in entrambe le direzioni del cammino. Accanto agli attivisti con i monitor, altri volontari dialogavano con chi si fermava a chiedere informazioni o ad approfondire il messaggio della manifestazione.

“Scendiamo in piazza per mostrare le conseguenze dello sfruttamento animale legato alla produzione di carne, latte, uova e formaggi”, ha spiegato Giovanni, uno degli attivisti presenti durante il presidio. “Molte persone non conoscono realmente cosa accade negli allevamenti industriali e questi video aiutano a comprendere le conseguenze delle nostre scelte quotidiane”.

L’associazione sostiene infatti la necessità di superare il consumo di prodotti di origine animale, indicando nella scelta vegana “l’unica alternativa morale” alla sofferenza degli animali. Durante la manifestazione i volontari hanno risposto alle domande dei passanti, confrontandosi anche con chi si è avvicinato solo per curiosità.

Gli attivisti hanno inoltre spiegato come il movimento sia presente in numerosi Paesi del mondo e in molte città italiane, organizzando periodicamente iniziative pubbliche di sensibilizzazione. “Siamo tutti volontari, non abbiamo una sede fisica – hanno raccontato – ma chi vuole può seguirci sui social e partecipare alle attività”.

L’azione dimostrativa ha trasformato per alcune ore via Grande in uno spazio di riflessione sul rapporto tra consumo alimentare, allevamenti intensivi e diritti degli animali, tra immagini forti, dialoghi e reazioni contrastanti dei passanti.