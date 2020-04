Home

Mascherine in distribuzione presso negozi, parrocchie, CCN e centri civici. Ecco dove

27 aprile 2020

27 aprile 2020

Mascherine in distribuzione presso negozi, parrocchie, CCN e centri civici. Ecco dove

15.500 mascherine da oggi in distribuzione presso negozi, parrocchie e centri civici cittadini

Livorno, 27 aprile 2020 – Mascherine in distribuzione presso negozi, parrocchie, CCN e centri civici. Ecco dove.

15.500 mascherine messe a disposizione dal Comune di Livorno saranno distribuite da oggi in negozi, parrocchie e centri civici cittadini, grazie alla collaborazione di Confcommercio, Confesercenti, Centri Commerciali naturali, volontariato.

La scorsa settimana l’Amministrazione Comunale ha avuto un confronto con questi soggetti che si sono offerti di dare un sostegno in questo periodo di emergenza, distribuendo le mascherine rimaste alla Protezione Civile Comunale dal lotto delle 341 mila consegnate nei giorni di Pasqua a 160 mila cittadini livornesi.

“In questa distribuzione” afferma il sindaco Salvetti “valgono i concetti di solidarietà e comunità. Le mascherine che da oggi si troveranno nei negozi della città, in tre parrocchie, in due centri civici e alla Misericordia di Montenero, serviranno per rispondere a un’emergenza. S

e una persona, dopo aver fatto la fila per un’ora in farmacia entra e non trova le mascherine perché sono esaurite, può recarsi in uno dei punti di distribuzione e prenderne una. Non se ne può prendere più di una al giorno.

Chi farà la distribuzione saprà a chi l’ha data.

Nel frattempo la Regione Toscana continua con la distribuzione gratuita di mascherine, ora soltanto presso le farmacie, che saranno rifornite giornalmente di un numero maggiore di dispositivi.”

La conferenza stampa del sindaco Luca Salvetti

“Colgo l’occasione per ringraziare – ha detto ancora il sindaco – le associazioni di categoria del commercio e tutti i soggetti che si sono messi a disposizione e che decideranno autonomamente al loro interno la modalità di distribuzione della mascherine, in alcuni casi con il supporto dell’associazione dell’Arma dei Carabinieri.”

Le mascherine sono state distribuite alle associazioni di categoria questa mattina presso la sede della Protezione Civile del Comune in via dell’Artigiano 41, presenti anche i dirigenti di Confcommercio e Confesercenti e i presidente dei Ccn.

A dare gli scatoloni contenenti le mascherine lo stesso sindaco Salvetti, l’assessore al commercio e turismo Rocco Garufo, la comandante della Polizia Municipale e dirigente della Protezione Civile Annalisa Maritan.

“Questa distribuzione va ad implementare e migliorare quella effettuata dalla Regione Toscana”, aggiunge l’assessore Garufo. “Ringrazio tutti i soggetti che si sono prestati per questa operazione di solidarietà ed efficienza e invito tutti a lavorare insieme ad una ripresa economica della città”.

Di seguito la lista completa di negozi, parrocchie e centri civici presso cui saranno distribuite le mascherine.

L’elenco è aggiornato a questa mattina, ma può essere suscettibile di integrazione grazie alla disponibilità di altri esercenti

CCN Antico Borgo Reale – per l’area da Piazza Garibaldi a Piazza xi Maggio; referente la presidente Daniela Barli Carboncini;

Consorzio Le Botteghe – per l’area centro città; referente il presidente Alessandro Bacci;

Centro Commerciale Le Fate – per la zona sud; referente Nedo di Batte;

Ortofrutta di Roberto Sgariglia

Macelleria di Gianluca Di Batte per la zona Mameli/Libertà;

Minimarket di Luca Bois per la zona Sorgenti;

Alimentari Ricci Ferdinando per la zona di Antignano;

Consorzio Piazza delle Erbe a disposizione per consegnare una mascherina per ogni spesa a domicilio consegnata in qualsiasi parte della città

CCN BANDITELLA – distribuzione c/o Centro Commerciale Marilia con collaborazione della Misericordia di Montenero.

Da valutare con Pro Loco Quercianella un Punto Distribuzione anche a Quercianella e a Castellaccio

CCN COLLINE – Parrocchia dei Salesiani attraverso i suoi volontari

CCN Fiorentina – attraverso la Chiesa San Matteo

CCN Piazza XX Settembre e dintorni – attraverso la Parrocchia di San Benedetto, la quale metterà a disposizione i propri locali e personale Volontario

Circolo Arci San Jacopo Borgo San Jacopo in Acquaviva 86;

La Coccinella Natural Food Via dell’Eremo 8

Tabaccheria. Viale san Jacopo in Acquaviva;

Giornaleria Baracchina s.Iacopo via Malta 36

Papaveri di mare di Cristina Olivieri via Franchini 16

Tabaccheria Busti di Fabio Busti via Giovanni Salvestri 76

Mercato Centrale-delle Vettovaglie

Ghiomelli Garden via di Firenze 74

Macelleria Bartolozzi via Costanza 4/6

Fiorista Arcobaleno viale Alfieri n.18/A

Centro civico Shangay

Centro Nesi Corea

Misericordia di Montenero