Masol, riconosciuto il “tempo tuta”. Filctem-Cgil: “Accordo storico, i lavoratori otterranno anche gli arretrati”

27 Marzo 2025

27 marzo 2025

La Filctem-Cgil annuncia con soddisfazione la sottoscrizione dell’accordo sindacale con la Masol (azienda specializzata in produzione di biodiesel che conta una quarantina di dipendenti) per il riconoscimento del “tempo tuta” come parte integrante dell’orario di lavoro. Da sottolineare che i lavoratori otterranno anche il pagamento di quanto sarebbe spettato loro per gli anni arretrati. Un risultato importante ottenuto grazie all’impegno costante dei tre delegati sindacali, tutti appartenenti alla Filctem-Cgil.

Con questo accordo si dà valore al tempo dei lavoratori e delle lavoratrici, riconoscendo il diritto a un trattamento equo per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione: una conquista importante, che premia la determinazione del sindacato, dei delegati e dei lavoratori.

Fondamentale inoltre il supporto dell’Ufficio Vertenze della Cgil, che ha fornito assistenza tecnica e legale, permettendo di consolidare la base dell’accordo.

“Questo accordo – dichiara Stefano Santini, segretario generale della Filctem-Cgil provincia di Livorno – dà finalmente valore al tempo delle persone, riconoscendo un diritto troppo a lungo negato. È una vittoria di tutti: dei lavoratori, dei delegati sindacali e della Filctem-Cgil. Continueremo a monitorare l’applicazione dell’accordo e a batterci per migliorare le condizioni di lavoro”.

Un ringraziamento speciale va a tutti i lavoratori e le lavoratrici che, con il loro sostegno e la loro determinazione, hanno reso possibile questo risultato.

