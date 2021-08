Massimiliano Allegri compie 54 anni. Gli auguri della Juventus

Calcio

11 Agosto 2021

Massimiliano Allegri torna a vivere un compleanno in bianconero! Il nostro Mister compie oggi 54 anni e festeggia all’inizio della sua seconda avventura alla guida della Juventus. Un’avventura iniziata con quell’entusiasmo e quella passione che avevamo imparato a conoscere e apprezzare nei primi 5 anni insieme.

L’11 agosto del 1967 nasceva a Livorno Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Juventus

È, ovviamente, un compleanno trascorso al lavoro, nel pieno della preparazione e con i prossimi obiettivi ben chiari in mente. L’inizio del campionato è imminente e la sfida contro l’Udinese che inaugurerà la nuova Serie A rappresenterà la prima gara ufficiale da vivere di nuovo sulla nostra panchina, per cominciare ad andare a caccia di altre vittorie. Prima, però, in occasione dell’amichevole contro l’Atalanta, l’emozione di tornare all’Allianz Stadium insieme ai nostri tifosi che, intanto, ne siamo sicuri, si uniscono ai nostri auguri.