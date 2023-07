Home

Basket

10 Luglio 2023

Massimiliano Ferraro è un nuovo giocatore della Pielle

Livorno, 10 luglio 2023

La PIELLE LIVORNO è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione per la stagione 2023/2024 con Massimiliano Ferraro.

Ala di 198 centimetri, classe 1998, Ferraro è un prodotto del settore giovanile di Trieste, sua città natale e dove ha militato nel campionato di A2 dal 2014 al 2017.

La stagione successiva (2017/2018), l’ala giuliana approda alla Pallacanestro Crema in Serie B; una stagione durante la quale “Max” si mette in mostra come uno dei prospetti più interessanti del panorama cadetto grazie alla sua duttilità fatta di mano morbida, rimbalzi e intelligenza cestistica.

Caratteristiche, quest’ultime, che gli valgono la chiamata di Cesena e successivamente in A2 da parte di Orzinuovi e Assigeco Piacenza, ultima tappa prima dell’approdo a Jesi nell’estate 2020. Nel corso della sua esperienza triennale all’Aurora, Massimiliano è maturato ulteriormente, mettendo in mostra una mano caldissima da oltre l’arco (44% la passata stagione e 40% nell’ultimo triennio).

Entusiasta anche il presidente, Francesco Farneti :

“L’arrivo di Ferraro, il primo di altri che ci saranno in Pielle, testimonia e conferma in fatti quello che è oggi questa società, una realtà solida e operosa. Sono certo che il giocatore saprà dare un grandissimo contributo per il raggiungimento dei nostri obbiettivi e riceverà tantissimo affetto dalla nostra tifoseria. Ringrazio il direttore Petronio e coach Cardani per il lavoro svolto e il giocatore per aver sposato fin da subito il progetto Pielle”.

Gianluca Petronio: “La scelta di Massimiliano, fortemente sostenuta da coach Cardani, aggiunge al roster quelle caratteristiche di versatilità ed esperienza di cui la squadra oggi necessita, vista anche la prolungata assenza di Federico Loschi, e che saranno determinanti anche al completo per affrontare con spirito vincente un campionato di prima fascia che si preannuncia sin da ora estremamente duro e competitivo”.

“Max è da anni uno dei migliori tiratori della categoria e grazie a questa caratteristica ha avuto esperienze significative anche in A2. Al fianco di Lo Biondo e Loschi, nel momento in cui rientrerà, siamo certi che ci permetterà di aumentare ulteriormente la nostra pericolosità perimetrale. Inoltre, ovunque abbia giocato ha sempre dimostrato grande abilità nel passare la palla e ottime doti di personalità, tanto da meritarsi il ruolo di capitano in una piazza importante come Jesi”, queste le parole di coach Marco Cardani.

