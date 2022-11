Home

17 Novembre 2022

Massimiliano Parolin e Vincenzo Corvaglia conseguono la qualifica di allenatori di karate

Livorno 18 novembre 2022

Formazione continua e permanente per la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, una linea tenuta salda dall’anno 2002

Questa è la forza con la quale il Presidente ASD 187º 1º Luogotenente Costantino OLIVERIO, mantiene costantemente la rotta per garantire un servizio educativo e formativo di alta qualità, a disposizione delle prossime generazioni, da parte di questa agenzia sportiva blu/azzurra, colori della Forza Armata di riferimento.

In quest’ ottica, si sommano competenze e professionalizzazione sportiva tra i quadri tecnici della ASD Esercito che lo rappresenta, educatori sportivi deputati all’insegnamento del vivaio giovanile e dei talenti in erba, che ne fanno parte.

I tecnici Massimiliano PAROLIN e Vincenzo CORVAGLIA, hanno frequentato con esito positivo il “Corso Nazionale per l’acquisizione della qualifica di insegnante tecnico categoria Allenatore di Karate”.

La qualifica a Parolini e Corvaglia è giunta dalla commissione esaminatrice al termine di un iter svolto con 30 ore di lezioni a distanza in “modalità e-learning” e successivamente una settimana in presenza, con lezioni in palestra e aula d, presso la Scuola Nazionale del Centro olimpico PalaPellicone, per gli sport da combattimento, stanziato a Lido di Ostia – Roma.

