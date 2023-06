Home

Massimo Signorini presenta al Paganini Genova Festival la sua opera dedicata al rapporto tra il virtuoso violinista e Livorno

1 Giugno 2023

Massimo Signorini presenta al Paganini Genova Festival la sua opera dedicata al rapporto tra il virtuoso violinista e Livorno

Livorno, 1 giugno 2023

Oggi alle ore 18.30 all’interno del Paganini Genova Festival 2023 “Niccolò Paganini, Genio, Passione, Perfezione”, il maestro Massimo Signorini, ricercatore, musicista e presidente dell’Associazione Accademia degli Avvalorati di Livorno terrà la conferenza sul tema “Paganini a Livorno”.

La conferenza, che si terrà nei locali della Prefettura di Genova (Palazzo Doria Antonio, Doria Spinola) in largo Lanfranco, 1, è il frutto dell’interesse suscitato tra gli esperti del grande genio violinista genovese Niccolò Paganini dalla pubblicazione del libro “Paganini e…Livorno” di Massimo Signorini edito da Sillabe casa editrice.

Con questo volume si è consacrato e si è attestato definitivamente il denso rapporto che vi fu tra Niccolò Paganini e Livorno, il tutto certificato dalla documentazione riportata alla luce dal musicologo Massimo Signorini.

La ricerca oggetto del volume ha voluto circoscrivere, con l’aiuto delle fonti storiche rintracciate negli archivi e nelle biblioteche livornesi, regionali, nazionali ed internazionali, e nelle accademie musicali, le presenze di Niccolò Paganini avvenute effettivamente nella città di Livorno.

Si è cercato, pertanto, di fare chiarezza, in una breve parte della biografia del musicista, visto che molte delle pubblicazioni sinora realizzate mancano del supporto della documentazione storica e di riferimenti bibliografici. Signorini è riuscito nell’intento di dare un ulteriore apporto di verità storica, volta alla valorizzazione del singolare rapporto che si creò tra Paganini e Livorno, città in cui il violinista genovese, ‘forse’, ricevette in dono da monsieur Livron il violino della sua vita il “Cannone” firmato da Guarneri “del Gesù”.

Il libro è stato presentato nelle più importanti biblioteche e archivi musicali, luoghi in cui si conservano la memoria compositiva di Niccolò Paganini e altri elementi a lui riconducibili:

Biblioteca Casanatense di Roma, Biblioteca Palatina del Complesso Monumentale “La Pilotta” di Parma, il Premio Paganini di Genova, La Biblioteca e Museo Internazionale di Bologna, il Complesso Monumentale di San Micheletto a Lucca, la Biblioteca Musicale della Villa Tesoriera di Torino, il Museo Internazionale degli Strumenti Musicali di Roma, trasmissione radiofonica “L’Arpeggio” di Radio Vaticana, Paganini Genova Festival.

Massimo Signorini è concertista di fisarmonica di fama nazionale e docente in ruolo di fisarmonica presso il Conservatorio Statale di Musica D. Cimarosa di Avellino. Nel 2012 ha recuperato il nome dell’Accademia degli Avvalorati di Livorno ridando vita sotto forma di associazione APS con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare le tradizioni musicali ed artistiche della Città di Livorno.

