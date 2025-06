Home

Cronaca

Mastelli rovesciati e rifiuti ovunque: il “divertimento” idiota del 2 giugno

Cronaca

3 Giugno 2025

Mastelli rovesciati e rifiuti ovunque: il “divertimento” idiota del 2 giugno

Libertà, Marradi e Calzabigi: lo “spettacolo” indecoroso del 2 giugno

Livorno 3 giugno 2025 Mastelli rovesciati e rifiuti ovunque: il “divertimento” idiota del 2 giugno

Erano le 9:00 del 2 giugno, una mattina di festa, quando in via Marradi si è presentata una scena tutt’altro che festosa: sacchi di spazzatura rovesciati, contenitori buttati a terra e rifiuti sparsi lungo i marciapiedi. Quattro i punti colpiti da questo gesto incivile: Due in via Marradi, uno in via Calzabigi , e e il quarto, in viale della Libertà, proprio davanti a una farmacia.

Non si è trattato di un errore di raccolta o di un forte vento improvviso. No, qui la causa sembra molto più semplice — e molto più vergognosa: il “divertimento” notturno di chi, evidentemente, trova spasso nel prendere a calci i mastelli della spazzatura. Un gesto gratuito, stupido, che lascia il segno sulla città e sulla convivenza civile.

Una bravata? No, un insulto. Ai residenti, ai commercianti, a chi la città la vive ogni giorno e ne rispetta gli spazi comuni. Un “gioco” da imbecilli che, nel giro di pochi istanti, trasforma vie centrali e curate in un angolo di degrado.

Chi ha immortalato la scena ha voluto documentare non solo l’incuria, ma anche l’indifferenza che spesso segue questi episodi. Perché pulire, raccogliere e ripristinare il decoro tocca poi sempre a qualcun altro. Intanto chi ha rovesciato i mastelli resta nell’ombra, convinto di aver compiuto una goliardata.

È invece il momento di dire basta. Di chiamare le cose con il loro nome. Chi si diverte a prendere a calci i mastelli è un vandalo, non un buontempone. E Livorno merita più rispetto — sempre, e ancor di più in giornate simboliche come quella del 2 giugno.

Mastelli rovesciati e rifiuti ovunque: il “divertimento” idiota del 2 giugno