Home

Cronaca

Master Marittimo e Logistica a villa Letizia, oggi la consegna dei diplomi

Cronaca

27 Settembre 2024

Master Marittimo e Logistica a villa Letizia, oggi la consegna dei diplomi

Consegna dei diplomi a Villa Letizia per la terza edizione del Master in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics



Livorno 27 settembre 2024 – Master Marittimo e Logistica a villa Letizia, oggi la consegna dei diplomi

Nella splendida cornice di Villa Letizia si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi per i partecipanti alla terza edizione del Master in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics, per l’anno accademico 2022-2023. Questo percorso formativo, unico nel panorama nazionale, si distingue per la sua attenzione alle innovazioni tecnologiche e alla sostenibilità nel settore marittimo e portuale, offrendo ai professionisti del domani competenze strategiche per affrontare le sfide globali di un settore in continua evoluzione.

Il Master, nato dalla collaborazione tra l’Università di Pisa, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Federmanager e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, rappresenta un esempio di eccellenza nel campo della formazione avanzata. L’obiettivo è preparare i partecipanti a cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie 4.0 e dalle soluzioni innovative che stanno rivoluzionando il sistema logistico portuale, un settore cruciale per l’economia italiana e globale.

Il professor Davide Aloini, direttore del Master, esprime grande soddisfazione in vista della cerimonia: “Congratulazioni ai nostri diplomati per l’impegno straordinario dimostrato durante il percorso formativo. In un contesto così competitivo, hanno saputo affrontare con successo le sfide e acquisire competenze tecniche e trasversali che saranno essenziali per la loro carriera. Mi auguro che queste conoscenze possano aprire loro straordinarie opportunità professionali nel settore marittimo e portuale, oggi sempre più orientato verso la sostenibilità e l’innovazione”.

Aloini ringrazia inoltre i partner strategici dell’edizione 2022-2023: l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Federmanager e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, nonché Confindustria Toscana Centro e Costa (delegazione di Livorno e di Massa Carrara) gli enti finanziatori del Polo della Logistica – tra cui l’Autorità Portuale, il Comune di Livorno e la Fondazione Livorno – per il loro fondamentale supporto nel garantire il successo di questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va anche alle numerose aziende del network del Master, che hanno offerto preziose opportunità di stage e formazione pratica, e ai docenti che, con la loro passione e dedizione, rendono possibile la realizzazione di un programma formativo di altissimo livello.

I diplomati, provenienti da diversi ambiti di studio e professionali, approfondiscono tematiche chiave come la digitalizzazione dei processi logistici, la gestione delle operazioni portuali sostenibili e le sfide della transizione ecologica applicate al settore marittimo. Grazie a un approccio multidisciplinare e orientato alla pratica, il Master permette loro di sviluppare competenze di leadership, problem-solving e innovazione, strumenti indispensabili per affrontare le complessità di un settore in costante evoluzione.

L’evento, che si terrà oggi a Villa Letizia a partire dalle ore 15 e 30, non rappresenta solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di investire in formazione e ricerca per mantenere l’Italia all’avanguardia nel panorama della logistica marittima internazionale. Il Master in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics si conferma così una piattaforma privilegiata per formare i leader di domani, capaci di combinare conoscenze tecnologiche avanzate e una forte sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale.

Con questo traguardo, i diplomati si preparano a entrare in un settore sempre più strategico per lo sviluppo economico, con un forte impatto sia a livello nazionale che internazionale, pronti a contribuire alla crescita sostenibile delle infrastrutture portuali e alla transizione verso un futuro più green e digitalizzato.

Master Marittimo e Logistica a villa Letizia, oggi la consegna dei diplomi