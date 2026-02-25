Home

“Matematica di legno” al Palazzo Ducale: in mostra gli artefatti del MuSNa di Rosignano

25 Febbraio 2026

Rosignano marittimo (Livorno) 25 febbraio 2026

Esposizione e laboratori presso Palazzo Ducale di Genova in collaborazione con Dipartimento di Matematica dell’Università del capoluogo ligure. Un viaggio affascinante nella storia e nella didattica della matematica è stato così effettuato attraverso una selezione di artefatti in legno realizzati dal Gruppo Matematico del MuSNa, il Museo di Storia Naturale di Rosignano Marittimo. Nei giorni scorsi presso il Palazzo Ducale genovese, sono stati organizzati dei laboratori matematici utilizzando strumenti storici come i bastoncini di Nepero, i righelli di Genaille, la moltiplicazione a gelosia, gli squadri di Bombelli, insieme a materiali dedicati ai prodotti notevoli, alle frazioni e al teorema di Pitagora e altro.

Ai laboratori del mattino, condotti da studenti del corso di laurea magistrale in Matematica, hanno partecipato circa 300 alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. In orario pomeridiano l’esposizione è stata aperta al pubblico e ha visto una grande partecipazione.

La mostra è stata molto apprezzata sia dagli alunni che dagli insegnanti ed è risultata un’occasione di confronto sull’efficacia di un approccio alla matematica basato sulla manipolazione degli oggetti esposti.

La collaborazione del MuSNa con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova è cominciata con la partecipazione alla scuola estiva AmbienteMatematica (ad Arenzano, dal 1° al 3 luglio 2025) con un laboratorio sulla storia del numero. L’evento organizzato presso il Palazzo Ducale ha consolidato questa collaborazione e altre iniziative sono in programma.