25 Ottobre 2025

Livorno 25 ottobre 2025 Materiali, tecniche e segreti sull’arte di costruire un cappello

Domenica 26 ottobre dalle 15.30 ai Granai di Villa Mimbelli nell’ambito degli eventi collaterali alla mostra dedicata a Giovanni Fattori

Si intitola “Mani e voce per un cappello” l’iniziativa, a metà tra un talk e un workshop, che si svolgerà domenica 26 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 ai Granai di Villa Mimbelli nell’ambito del cartellone “W Fattori”, vasto programma di iniziative collaterali alla mostra dedicata a Giovanni Fattori.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, sarà tenuto da Alessandra Talozzi, titolare di Rinaldelli Modisteria, negozio di famiglia con una storia di tradizione ormai centenaria sulla piazza di Livorno.

Talozzi racconterà l’arte della costruzione di un cappello, descrivendone i materiali e le tecniche di lavorazione, svelando qualche segreto e cercando di capire con i presenti perché il cappello non è solo un accessorio, ma un testimone della nostra personalità.

L’iniziativa, inoltre, fornirà l’occasione per conoscere la storia di “Rinaldelli Modisteria”, di come questa impresa tutta al femminile resista in tempi così difficili.