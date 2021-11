Matrimoni vip e principeschi in Italia. Le location più esclusive del Belpaese secondo Diamonds Factory

Home

1 Novembre 2021

Novembre 2021

Dire “sì, lo voglio” è sempre un evento importante. Se poi si è anche star di fama mondiale, lo è ancor di più. Ma quali sono le località più gettonate nel nostro Paese dalle più grandi celebrità internazionali? E quali sarebbero perfette per un matrimonio davvero principesco? Diamonds Factory , uno dei creatori di gioielli più fidati ed amati, ha analizzato in primo luogo il costo delle località italiane più gettonate per matrimoni dei vip di mezzo mondo e selezionato, in secondo luogo, quelle perfette per un matrimonio principesco.

LOCALIT À PIÙ AMATE DAI VIP INTERNAZIONALI NUMERO DI MATRIMONI VIP 1. Castello Orsini-Odescalchi, Bracciano (Lazio) 5 2. Borgo Egnazia, Savelletri (Puglia) 3 2. Palazzo Dandolo Farsetti, Venezia (Veneto) 3 2. Ville Ponti, Varese (Lombardia) 3 3. Abbazia di San Pastore, Greggio (Lazio) 2 3. Villa Balbiano, Lago di Como (Lombardia) 2 3. Villa Pizzo, Lago di Como (Lombardia) 2 3. Rosewood Castiglion del Bosco, Siena (Toscana) 2 3. Castello di Torcrescenza, Roma (Lazio) 2 3. Abbazia di San Galgano, Siena (Toscana) 2

Il resto della graduatoria con tutte le celebrità per ciascuna delle località sono disponibili alla seguente pagina: https://www.diamondsfactory.it/blog/matrimoni-vip-le-location-italiane-piu-amate

Quali location sono state le più gettonate dai vip internazionali?

Il Castello Orsini-Odescalchi sul lago di Bracciano conta ben 5 matrimoni che hanno fatto la storia: da Tom Cruise e Katie Holmes ad Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, passando per Martin Scorsese ed Isabella Rossellini solo per citarne alcuni. Tra le località con 3 matrimoni vip ciascuna c’è Borgo Egnazia non lontano da Brindisi dove tra la gli altri si sono giurati amore eterno Justin Timberlake e Jessica Biel, ma anche Ca’ Farsetti, una delle sedi del comune di Venezia che ha visto celebrare l’unione di George Clooney e Amal Alamuddin.

Tra quelle con due matrimoni vip ciascuna troviamo il Castello di Torcrescenza, teatro delle nozze tra Francesco Totti ed Ilary Blasi nonché tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, mentre la celebre showgirl Elettra Lamborghini ha optato per Villa Balbiano, sul Lago di Como, per le sue nozze con il cantante Afrojack.

Seguono varie location per ciascuna delle quali è stata in particolare una la coppia di celebrities convolata a nozze. Partendo da tempi abbastanza recenti, la Dimora delle Balze nei pressi di Noto, in Sicilia, ha attirato l’attenzione dei follower di tutto il mondo per uno dei matrimoni più social della storia: quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Palazzo Margherita a Bernalda nei pressi di Matera, invece, è stata la location scelta da Sofia Coppola per il suo matrimonio con Thomas Mars, dovuta certamente al fatto che la sua famiglia abbia le proprie radici proprio in questo piccolo borgo lucano.

E poi ci sono anche situazioni in cui vengono adattate alla celebrazione di matrimoni location che di norma non lo sarebbero. L’esempio più classico è quello delle spiagge, ma il caso forse più eclatante è stata la località eccezionalmente scelta ed utilizzata come palcoscenico delle loro nozze da due vere star americane: si tratta di Forte di Belvedere a Firenze e le due celebrità in questione sono Kim Kardashian e Kanye West. Come si poteva dirgli di no?

Quanto costa un matrimonio da celebrità?

Il costo medio ottenuto facendo la media è di circa 39000 Euro, una cifra non proprio bassa, ma le differenze sono molte: ben al di sotto di questa media troviamo Villa Lysis a Capri, così come Ville Ponti e la celebre Dimora delle Balze, mentre più vicine a tale cifra troviamo l’Antonello Colonna Resort nonchè Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

Al top della graduatoria troviamo la Masseria Traetta di Ostuni (Brindisi) così come un’altra località pugliese: si tratta di Borgo Egnazia, molto ambita dalle celebrità di mezzo mondo!

E poteva mancare all’appello l’Abbazia di San Pastore? No di certo: la tenuta laziale della provincia di Rieti si conferma, infatti, come una delle più esclusive.

Forte di Belvedere, location fiorentina normalmente non è adibita ai matrimoni. Eppure il fatto che sia stata scelta da celebrità d’oltreoceano come palcoscenico delle proprie nozze, la rende davvero ambita.

Ma se c’è una location che più di ogni altra rappresenta il top dei matrimoni da celebrità nella nostra Penisola, questa è senz’altro il Castello Orsini-Odescalchi: il matrimonio in italia da celebrità per eccellenza non può non essere che in questa imperdibile wedding venue!

E per un matrimonio principesco? Ecco le 26 location selezionate da Diamonds Factory

Il nostro Paese è talmente ricco e variegato nei suoi luoghi meravigliosi che è possibile spaziare da spiagge assolate ad atmosfere, al contrario, più mitteleuropee come il “Castel Katzenzungen” situato in Alto-Adige, struttura che ancora oggi conserva intatta il fascino di tutte le epoche che ha attraversato a partire dal 12mo secolo.

E per gli amanti della montagna perché non optare per un matrimonio ad alta quota? Lo SkyWay Monte Bianco a Courmayeur in Valle d’Aosta può essere una valida soluzione.

Ma non mancano location che, oltre al loro splendore, sono note per aver ospitato personaggi che hanno fatto la storia d’Italia e d’Europa, è il caso di Villa Nobel a Sanremo, residenza per gli ultimi anni del celebre scienziato, inventore ed imprenditore Alfred Nobel, o Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, vicino Milano, dove hanno dimorato Vittorio Emanuele II, Eugenio Beauharnais, il poeta Ugo Foscolo, Henri Beyle Stendhal, Carlo Porta ed altri.

Spostandosi verso il nord-est, arriviamo in Veneto e più precisamente al Castello Bevilacqua sito nell’omonima località alle porte di Verona, risalente al 14mo secolo è ricco di affreschi, sculture ed opere d’arte, con lampadari maestosi, un giardino pensile e tanti passaggi segreti.

Scendendo lungo la penisola ci imbattiamo nella campagna senese di Chiusdino e, in particolare in Borgo Santo Pietro, nota per le sue suite imperiali. Giungiamo poi addirittura in antichi borghi abbandonati e diventati nella loro interezza una struttura ricettiva: si tratta del Sextantio Albergo Diffuso di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), per respirare la tranquillità e la natura dei piccoli borghi dell’Italia centrale, come anche il Coriolis by Eden situato nei pressi di Campobasso a Ripalimosani, dotata di un polmone verde di oltre 1000 metri.

E se si volesse celebrare il proprio matrimonio in spiaggia? Moltissimi, vip e non, hanno fatto questa scelta e la Sardegna è, senza ombra di dubbio, una delle località più adatte ad un matrimonio in spiaggia: a tal proposito segnaliamo Hermeu, nei pressi di Alghero.

E il mezzogiorno? Risulta degnamente rappresentato da Matera, capitale europea della cultura del 2019, che offre una serie di location eccezionali, tra le quali abbiamo selezionato, oltre a Palazzo Viceconte, anche il Sant’Angelo Luxury Resort, che ha la particolarità di essere stato scavato, modellato e incastonato nella pietra degli antichi rioni dei Sassi, riconosciuti patrimonio dell’umanità Unesco.

Ma se ci sono due zone del mezzogiorno ambite per eccellenze soprattutto da promessi sposi stranieri, queste sono senz’altro la Costiera Amalfitana e la Puglia.

Della prima abbiamo selezionato Villa Cimbrone, celebre per la Terrazza sull’Infinito, circondata lungo il recinto da statue in stile romano e che consente quasi di abbracciare il Mediterraneo con lo sguardo, là dove cielo e mare si toccano con tutte le più incantevoli nuance di blu.

Per la Puglia, invece, abbiamo selezionato una tenuta sita nel comune di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto: si tratta della Reggia dei Tessali, la cui Sala Reale, foderata in onice e marmo e lampadari di cristallo risulta perfetta per una cerimonia nuziale davvero elegante e raffinata. Cosa si può chiedere di meglio per rendere il giorno del proprio matrimonio davvero indimenticabile?

Metodologia

Nel calcolo del costo della location abbiamo innanzitutto considerato l’affitto della location per una notte. Ove questo dato non fosse disponibile, abbiamo moltiplicato il numero massimo di ospiti per ciascuna location per il costo massimo a persona ottenendo il costo massimo a location piena per una notte. Per elaborare tali costi, abbiamo in entrambi i casi attinto ai dati disponibili in rete sulle pagine ufficiali delle location o delle istituzioni che le possiedono o gestiscono, motori di ricerca specializzati, siti specializzati nonché stampa locale, nazionale o internazionale. In nessun modo i costi sotto riportati rappresentano quanto le sopra menzionate celebrità hanno speso per le loro nozze, ma si tratta solamente di dati riferiti alle sole location e puramente indicativi.

Il conteggio delle coppie vip per ciascuna location è stato elaborato sulla base di siti e magazine online nazionali ed internazionali.

A proposito di Diamonds Factory

La famiglia Jain si dedica con passione alla gioielleria artigianale da più di 4 generazioni. Recentemente ha portato il business a livello globale, raggiungendo un grande successo con il marchio Diamonds Factory, ora considerata una delle firme di gioielli più fidate e amate. Tutti i diamanti sono scelti eticamente, lavorati internamente e consegnati direttamente a casa tua. Diamonds Factory ha reso felici più di 75.000 clienti tramite i suoi cinque showroom sparsi in tutta Europa (Londra, Roma, Parigi, Berlino e Madrid).

