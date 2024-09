Home

28 Settembre 2024

Livorno 29 settembre 2024 – Matteo Bernini ancora campione del mondo di dama, lo sportivo livornese trionfa in Germania

Il livornese Matteo Bernini aggiunge un altro titolo mondiale ai due già conquistati, trionfando a Korbach (Germania) nella specialità “blitz”. Come sappiamo il gioco della dama richiede riflessione per individuare quale, fra le tante mosse a disposizione, è la migliore. Ovviamente vince chi fa le scelte più adeguate.

Come contraltare alla lunga riflessione, esiste anche il gioco rapido, definito “blitz”. In questo caso il tempo a disposizione è ridottissimo, ma abitua, come si dice, “a fare l’occhio”.

Ebbene, Matteo Bernini, che nel giugno scorso, a Petal nel Mississipi, aveva confermato il suo titolo mondiale nella specialità GAYP detenuto dal 2022, battendo nettamente per 2 a 0 il suo avversario sudafricano Melikaya Nonyukela , questa volta in Germania ha vinto il titolo mondiale a tempo ridottissimo.

Quindi, che si giochi con ampio tempo a disposizione (1 ore per fare 24 mosse) oppure con soli 3 minuti e 3 secondi di ricarica del tempo per ogni mossa fatta (in tutto nemmeno 5 minuti di gioco per ognuno dei due giocatori) Matteo è sul trono dei damisti nella specialità inglese. O si giochi svelto o si giochi lento, lui è il numero uno.

Degnissimo erede del suo concittadino e grande amico Michele Borghetti (da notare che hanno entrambi le stesse iniziali) che, dal canto suo, si è specializzato ed ha vinto in parecchie discipline, a livello individuale: 4 titoli mondiali a dama inglese; 1 titolo europeo nell’unica partecipazione; 13 assoluti a dama italiana (record dalla fondazione della Federazione nel 1924); 5 assoluti a dama internazionale nonché quello forse più prestigioso e che nessuno si cimenta nel tentativo di battere, vista l’enorme difficoltà: quello “bendato” stabilito a Varazze il 18 agosto 2003 (oltre 21 anni fa) che resiste indomito. Da qualche anno ha preferito abbandonare l’attività agonistica per dedicarsi all’insegnamento nelle scuole e nei locali dove fa lezione; il Circolo Carli a Salviano, la Parrocchia SS. Annunziata dei Greci alla Scopaia e la Polisportiva Virtus a Shangay.

Tornando a Matteo Bernini, la giovane età, quasi 36 anni ed il fatto che a dama si possa giocare, anche ad altissimi livelli, fino a circa il doppio della sua età; questo lascia ben sperare per il futuro, conoscendo le capacità e la dedizione a questo gioco da parte del nostro bravissimo concittadino.

