7 Maggio 2022

Matteo Bernini neo campione del mondo di dama riceverà una pergamena dal sindaco Salvetti

Il Sindaco consegnerà una pergamena al neo campione del mondo di dama Matteo Bernini

La cerimonia lunedì 9 maggio a Palazzo Comunale

Livorno, 7 maggio 2022

Matteo Bernini, neo laureato campione del mondo di dama inglese (non vincolata in fase di apertura) sarà ricevuto dal Sindaco Luca Salvetti nella sala cerimonie di Palazzo Comunale lunedì 9 maggio alle ore 17.

Il livornese Bernini ha conquistato il titolo battendo a Tulsa, in Oklahoma, il sudafricano campione in carica Lubabalo Kondlo per tre vittorie a zero in ventidue delle ventiquattro partite previste.

Per arrivare in finale Bernini aveva trionfato al World Qualifying Tournament GAYP tenutosi nel 2019 alle Barbados.

Dopo i quattro titoli iridati nella dama di Michele Borghetti, e quello appena conquistato da Matteo Bernini, Livorno è l’unica città dei cinque continenti ad avere due Campioni del Mondo di dama.

Al campione iridato sarà consegnata una pergamena.

