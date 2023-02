Home

Eventi

Matteo Bernini sfida l’astronauta Paolo Nespoli, incontro spaziale alla Kayser

Eventi

19 Febbraio 2023

Matteo Bernini sfida l’astronauta Paolo Nespoli, incontro spaziale alla Kayser

Livorno 19 febbraio 2021 – Matteo Bernini sfida l’astronauta Paolo Nespoli, incontro spaziale

Si è svolto ieri a Livorno l’evento “Le frontiere della mente tra la fisica e lo sport”

L’evento è stato ospitato nella sede della Kayser Italia; azienda che opera nel settore aerospaziale da oltre 30 anni. Il core business dell’azienda è lo sviluppo di sistemi e strumenti per attività di ricerca scientifica e tecnologica a bordo di piattaforme spaziali tra cui la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), satelliti, razzi sonda, palloni stratosferici

“Le frontiere della mente tra la fisica e lo sport” è stato ideato da Nicola Gualerci su richiesta dell’amico damista e pluri campione mondiale di Dama inglese Michele Borghetti. L’idea era quella di realizzare un qualcosa che potesse far divertire i ragazzi e le ragazze in maniera costruttiva; da qui l’iniziativa che potesse abbracciare un ampio spettro, mettendo al centro una tematica tanto importante come quella delle capacità cognitive personali e delle loro implicazioni nella vita di tutti.

All’evento “Le frontiere della mente tra la fisica e lo sport” tre ospiti d’eccezione L’astronauta Paolo Nespoli, il pluricampione del mondo di dama ingese Michele Borghetti e il campione in carica del mondo di dama inglese (Gayp) Matteo Baldini

In una sala conferenze gremita di persone, il pubblico presente ha ascoltato le parole dei tre interlocutori di rilievo sull’importanza dell’uso delle risorse cognitive per raggiungere gli obiettivi personali imposti da terzi o da situazioni di criticità. Tramite esempi, anche pratici si è parlato anche di eventi che anche se di modesta entità potrebbero comportare degli importanti impatti sul successo della missione.

David Zolesi, presidente di Kayser Italia, ha sottolineato l’importanza di acquisire competenze e capacità nel tempo e durante le sfide. Secondo Bernini e Borghetti, la concentrazione e una grande preparazione sono essenziali per vincere, insieme al talento innato di prevedere le mosse dell’avversario. È fondamentale evitare le provocazioni e mantenere il sangue freddo, proprio come nello Spazio. Insieme a loro, molti altri professionisti riconoscono l’importanza di questi elementi per raggiungere il successo

L’astronauta Paolo Nespoli tra i vari esempi ha sottolineato: Come i giocatori di dama, gli astronauti si trovano costantemente a riflettere e a cercare di trovare la strategia giusta per affrontare situazioni complesse e superare gli ostacoli. Questa abilità è fondamentale per affrontare le sfide nello spazio, dove la concentrazione e la capacità di risolvere i problemi sono essenziali per il successo delle missioni. Proprio per questa ragione, il mio soprannome nello spazio era MacGyver

Dopo le consuete domande di rito del pubblico al termine del convegno; 15 promesse (tra ragazzi e ragazze) della dama hanno sfidato in simultanea il campione del mondo in carica Matteo Bernini.

I migliori giocatori della simultanea hanno “sfidato” Michele Borghetti che ha giocato alla cieca.

Nel video Michele Borghetti spiega la difficoltà memonica delle partite alla cieca



Al termine delle due esibizioni la partita di “dama spaziale” che ha visto protagonisti l’astronauta Italiano Paolo Nespoli e Matteo Baldini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin