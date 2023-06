Home

Matteo Magni, il vicecapitano stakanovista: “Che bello esaltarsi di fronte ad un pubblico così numeroso e caldo”

4 Giugno 2023

Livorno 4 giugno 2023 – Matteo Magni, il vicecapitano stakanovista: “Che bello esaltarsi di fronte ad un pubblico così numeroso e caldo”

Le 2.000 presenze registrate al centro sportivo ‘Emo Priami’ di Stagno, tra venerdì 29 Aprile e lunedì 1 Maggio, in occasione del torneo ‘I’m a Lion’, e gli oltre 1.000 spettatori che, sempre nell’impianto di via Marx, hanno assistito, due settimane più tardi, all’ultima partita interna di campionato della prima squadra della LundaX Lions Amaranto, non hanno impressionato solo il consulente marketing della stessa società rugbistica livornese Maurizio Laudicino (che ha annunciato la sua permanenza nello staff, ma pure i giocatori.

In merito, anche a nome dei suoi compagni, prende la parola il vicecapitano Matteo Magni, indiscutibilmente uno dei punti di forza della squadra.

“Abbiamo gradito – assicura – il tifo di un pubblico così numeroso e caldo. Non è un caso che contro l’Imola, al cospetto di una formazione che nelle sue precedenti tre gare aveva ottenuto tre vittorie condite dal bonus-attacco, ci siamo esaltati e abbiamo disputato una gara brillante, ricca di grinta e di sostanza. È stata una delle migliori prestazioni stagionali. Il largo successo (34-19 il punteggio, ndr) ci ha consentito di festeggiare la meritatissima permanenza in B. Con questa rosa così giovane, composta in larga parte da atleti di 18, 19 e 20 anni, abbiamo gettato le fondamenta per un domani ricco di mete e soddisfazioni. Sono convinto che con questo gruppo potremo, nella nuova annata, alzare l’asticella”. Matteo Magni, classe ‘96, a lungo impiegato in carriera come mediano di mischia, ha giocato, in prevalenza, nella stagione appena conclusa, come mediano di apertura. Al suo attivo una meta e 64 punti di piede. Atleta stakanovista: ha disputato tutte le 20 gare di campionato e non è mai stato sostituito. Ha dovuto saltare – suo malgrado – solo i minuti conclusivi della gara interna con il Bologna, per una (peraltro severa) espulsione temporanea rimediata al 71’. “Al di là dei dati statistici personali – aggiunge – l’importante è che tutti quanti abbiamo contribuito alla causa. Preziosissima l’opera del nostro allenatore, Fabrizio Gaetaniello, un personaggio – icona del rugby nazionale, ed il lavoro compiuto dai suoi vice, suo fratello Fabio e Giacomo Bernini. Come evidenziato dai dati del pubblico visto nelle gare interne e dall’alto numero di tesserati amaranto (520, ndr), la nostra è una realtà in costante crescita. Importantissimo è stato, nel 2018, il successo nel bando promosso dal comune di Collesalvetti, relativo alla gestione del ‘Priami’, una struttura davvero ampia, diventata per noi e per i tanti appassionati amaranto una seconda casa”.

