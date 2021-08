Home

12 Agosto 2021

Matteo Pio confermato assistant coach della Libertas

Livorno 12 agosto 2021

La Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con l’allenatore Matteo Pio anche per la stagione sportiva 2021/22.

Dopo aver lavorato per molti anni per il Basket Cecina nel ruolo di responsabile del minibasket, dei gruppi giovanili rossoblu e di vice allenatore della prima squadra, Matteo Pio l’anno scorso ha sposato il progetto-Libertas 1947 di cui è diventato assistant coach in serie B al fianco del tecnico Luigi Garelli.

Per Pio, quindi si tratta di una conferma nel medesimo ruolo al quale si aggiunge quello di responsabile del Minibasket amaranto.

